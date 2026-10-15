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新鮮人月薪扣房租孝親費剩3千⋯0050、台積電怎選？網一面倒推它

聯合新聞網／ 綜合報導
社會新鮮人每月扣除房租、孝親費僅剩3000元投資，詢問0050或台積電；多數網友建議選0050分散單一個股風險。聯合報系資料照
社會新鮮人每月扣除房租、孝親費僅剩3000元投資，詢問0050或台積電；多數網友建議選0050分散單一個股風險。聯合報系資料照

剛踏入職場想開始投資，卻因薪水有限，不知道該如何選擇標的。一名社會新鮮人在Dcard股票板發文，表示自己每月扣除房租孝親費後，僅能拿出3000元投入股市，猶豫該選擇元大台灣50（0050）還是台積電（2330），引發網友熱烈討論，多數人建議優先選擇0050，降低單押個股的風險。

原PO表示，自己剛進入職場，希望透過每月固定投資逐步累積資產，但因為還有房租及孝親費等必要支出，能運用的資金不多，因此上網請教投資前輩「想開始每月存3000元在股市，請問是台積電好還是0050？」希望找到適合長期持有的標的。

不少網友認為，對資金有限的新手而言，0050相對適合，紛紛留言「會怕就0050，不怕就台積」、「本金小0050」、「0050每個月定期定額，台積電有閒錢再買」。也有人指出，台積電屬於單一個股，價格波動及集中風險較高，相較之下，0050透過持有多檔大型權值股，有助於分散部分投資風險。

此外，有網友分析，以台積電股價2490元為例，每月3000元最多只能買進1股，若未來股價超過3000元，固定投入金額甚至不足以買進1股，操作彈性較低，因此更傾向選擇0050。不過，也有人提醒，0050本身就有相當高比重配置台積電，兩者並非完全不同的投資方向。

另一方面，部分網友建議資金較少的年輕人考慮正2等槓桿型ETF，但這類商品波動及風險也更高。另有網友鼓勵原PO，不必因為每月只能投入3000元就放棄投資，直言「別因為資金少，而覺得沒差，就不投資」、「都可以，別小看3千，會慢慢滾大」。不少人認為，對社會新鮮人而言，保留必要生活預備金、建立持續投入的習慣，比急著追求高報酬更加重要。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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