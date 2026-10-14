施羅德首檔台股主動ETF來了！00419A發行價10元、採季配息

施羅德投信今（14）日宣布推出施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A），正式進軍台灣主動式ETF市場。繼澳洲、美國及歐洲市場後，台灣成為施羅德在亞洲推出首檔主動式ETF的市場，聚焦台灣上市AI及科技價值鏈企業。

00419A為施羅德投信首檔主動式ETF，鎖定受惠AI發展的台灣企業，投資範圍涵蓋半導體、光通訊、零組件、基礎建設及重電等領域，布局AI產業鏈不同環節。

選股方面，00419A結合施羅德台股團隊的在地研究經驗，以及橫跨24個地區、超過650位投資專業人士的全球研究資源，透過企業基本面、AI產業定位及競爭力分析，從超過300檔AI相關企業中精選30檔以上具長期成長潛力的個股。

施羅德自1989年進入台灣市場，根據投信投顧公會及臺灣集中保管結算所統計，截至8月底，在台管理資產規模約新台幣5,673億元。施羅德台股投資團隊平均擁有超過17年的投資與研究經驗。

施羅德投信董事長謝誠晃表示，台灣是全球科技產業重鎮，也是亞洲重要的ETF市場。隨著主動式ETF受到更多關注，施羅德推出00419A，希望結合ETF的靈活性、透明度與交易便利性，以及主動選股優勢，掌握台灣AI產業的長期成長機會。

謝誠晃指出，主動式管理能讓投資團隊依市場變化調整持股，發掘具成長潛力的企業，並依研究觀點建構投資組合。

施羅德全球ETF主管Tom Stephen表示，台灣在全球AI產業鏈扮演關鍵角色，尤其在半導體創新、數位基礎建設及新興科技領域具有優勢。隨著AI應用持續擴大，相關投資機會也延伸至整條產業價值鏈，施羅德將結合全球主動式ETF管理經驗與台股研究能力，布局具長期成長潛力的企業。

主動施羅德AI台股（00419A）基金小檔案：

預計募集時間 2026年11/2至11/6 發行價格 新台幣10元 投資策略 以主動式策略投資於國內上市櫃股票，透過施羅德台股投資團隊選股策略，為投資人追求超越大盤表現的長期機會。 IPO最低申購金額 新臺幣1萬元或其整倍數 配息頻率 預定每季配息（預定為3/6/9/12月），有收益平準金機制。 經理費用 每年0.80% 保管費用 每年0.04% 基金分類 主動式交易所交易基金 風險報酬等級 RR5 開放買回日 自掛牌上市日起，每交易日於市場進行交易，或於初級市場申購 /買回 保管銀行 中國信託銀行

資料來源：施羅德投信，2026/09。

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