0056又創歷史新高！南亞、華南金雙助攻 網驚呼：漲比大盤兇

擁有168萬受益人的元大高股息（0056）再度成為市場焦點！0056今（14）日盤中最高衝上59.7元，刷新歷史新高，主要持股南亞（1303）、華南金（2880）也同步創高，帶動ETF股價走強。消息傳到PTT股板後，引發網友熱烈討論，不少人直呼「高股息蛙強勢回歸^ ^」，也有人開始比較0056與元大台灣50（0050）的投資績效。

0056近期漲勢強勁，從7月底不到50元的低點一路走高，短短兩個多月漲幅超過20%。其中，南亞占0056持股比重達10.1%，位居第一大持股，14日早盤一度攻上350.5元漲停價；第二大持股華南金則連續兩個交易日創高，盤中最高站上50元，成為0056上漲的重要推力。

隨著股價走高，0056受益人數也持續受到關注。根據原報導，截至10月8日，0056與國泰永續高股息（00878）的受益人數差距已縮小至約1900人，市場關注0056是否有機會超車，成為台股受益人數第二多的ETF。

PTT網友對0056近期表現反應熱烈，有人表示「漲的比大盤還兇」、「高股息選到飆股就這樣啊!」、「今天漲贏大盤，實在厲害」，也有人直呼「高股息要回來啦～」、「唯一能買的高股息,56我大哥」。不過，也有投資人感嘆「53塊時把0056換成00881，結果0056就一路上去了」、「賣飛 QQ」。

另一個討論焦點則是0056與0050的績效比較。有網友認為「最近幾個月56贏50，因為台積電跌不深有盤很久」，也有人提出「56今年績效還是輸50阿」的不同看法；另有網友指出「0056今年算含息報酬小贏0050沒錯，但目前是一天漲幅就有可能反轉的差距」。雙方對績效期間與比較基準看法不一，也讓高股息ETF與市值型ETF的討論再次升溫。

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