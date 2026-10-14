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資金不再愛成長？主動式 ETF 規模排名洗牌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
規模逾200億元主動式ETF。資料來源：CMoney 統計至10/13 高瑜君／製表
規模逾200億元主動式ETF。資料來源：CMoney 統計至10/13 高瑜君／製表

主動式ETF仍然是市場焦點之一，近期發行檔數也持續增加，去年底僅17檔，至今攀升至41檔，總規模也從1,724.7億元增至1.01兆元，不過，下半年來盤面風格切換，資金偏好也出現改變，連帶主動式ETF排名也跟著異動。

根據統計至13日，規模超過200億元主動式ETF共有12檔，以類型來看，台股主動式ETF就超過十檔；鎖定海外股的則是主動統一全球創新和主動元大AI新經濟。至於在配息頻率部分，仍以季配息為大宗，顯示投資人對於息收仍有需求。

前12大規模依序為主動統一台股增長2,813.01億元、主動統一升級50的1,388.8億元、主動中信台灣收益755.3億元、主動復華未來50的745.3億元、主動統一全球創新514.6億元、主動群益台灣強棒497.8億元、主動群益科技創新466.6億元、主動元大AI新經濟368.3億元、主動國泰動能高息303.9億元、主動富邦台灣龍耀239.9億元、主動野村台灣50的238.1億元、主動凱基台灣222.7億元。

主動中信台灣收益和主動野村台灣50昨日規模都創下新高，主要受惠於近期配息開出亮眼成績單，主動野村台灣50則在19日除息，每受益權單位擬配息2.15元，換算單期配息率9.09%。至於主動中信台灣收益則即將在15日進行新一輪收益分配評價，後續配息水準能否延續前三次平均單月配息殖利率1.4%的表現，成為市場關注焦點。

對比6月30日的規模變化，規模呈現成長的不到半數，又以主動中信台灣收益858.2%成漲幅最大，而主動野村台灣50也成長126.2%、主動國泰動能高息19.3%、主動群益科技創新6.6%、主動復華未來50的5.8%。

連帶排名也發生變化，主動中信台灣收益竄升至第三大，主動統一台股增長和主動統一升級50仍維持第一及第二大，至於第四名及第五則為主動復華未來50和主動統一全球創新。

至於最重要的績效表現上，加權報酬指數下半年漲5.8%、櫃買報酬指數則下跌1.9%，觀察同期間主動式ETF表現，僅三檔贏過大盤，分別為主動國泰動能高息9.7%、主動群益科技創新7.7%、主動野村台灣50的7.1%。至於在海外市場部分，韓國KOSPI綜合指數下跌28.8%、費城半導體指數下跌14.3%、MSCI世界指數2.8%，導致同期間海外主動式ETF跌幅也在兩成之上。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 主動式 規模

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