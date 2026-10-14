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台股反彈 個股成交第一00406A 零股成交第一0050
台股14日開高走高，一度收復49,000點大關，不過投資人改買個股為主，盤中個股與零股成交量前五大都僅有一檔ETF。個股成交前五大包括主動中信台灣收益（00406A）逾23萬張排名第一。其他個股為友達（2409）逾21萬張排名第二、國喬（1312）逾19萬張排名第三、台塑（1301）逾18萬張排名第四、台玻（1802）逾17萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有292萬，南亞科（2408）有234萬，中揚光（6668）有187萬，南亞有174萬，台塑有130萬，前五大僅一檔ETF。
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