00904、00947買氣爆火 除息前搶進只剩兩天

台新臺灣半導體30ETF（00904）、台新臺灣IC設計ETF（00947）於9月底公布Q3預估配息金額，分別為2.2元、2元，雙雙創掛牌以來新高，引爆市場投資人申購買氣爆火，除息前人氣、熱度不斷上升，根據台新投信官網資料顯示，00904、00947兩檔除息日10月16日、最後買進日10月15日、股息發放日11月6日，想參與除息的投資人，只剩今明兩天。

根據台新投信官網資料統計，台新00904、00947兩檔季配息半導體ETF，受惠Q3預估配息金額創新高，帶動市場交投買氣熱絡，ETF規模同步水漲船高，台新00904方面，規模從9月底的67.24億元，截至10月14日來到80.52億元，突破80億元大關，也創掛牌以來新高，規模增幅達19.75%；00947方面，規模也從9月底的112.75億元，最新成長至121.30億元，正式跨越120億元門檻，規模增幅也達7.58%，同樣創掛牌來新高。

00904、00947經理人黃鈺民表示，全球AI浪潮不斷迭代推進下，代理AI正如火如荼展開、實體AI更方興末艾，未來世界少不了AI，AI少不了半導體，甚至是扮演關鍵樞紐的台灣半導體，顯示台灣半導體產業，至少還有黃金10年成長紅利可期，有助於台股半導體ETF股價掌握中長期資本利得成長潛力，每季配息也逐漸展現較高收益分配能力，兼顧息利雙贏優勢。

台新投信建議，投資人想掌握未來半導體成長契機，有「台版費半」之稱的00904，強調以布局台灣半導體完整產業鏈，涵蓋上中下游重量級企業；至於台新00947則進一步聚焦IC設計與高成長科技族群，投資人若同時參與00904、00947兩檔ETF除息，等於投資組合一舉囊括「台積電核心配置＋完整半導體供應鏈＋AI成長題材＋季配息機制」，打造台股ETF資產「成長+配息」兩頭甜。

投資專家提醒， 半導體ETF預估年化配息率不等於實際報酬率，投資人想參加半導體ETF除息行情，除看ETF預估配息金額外，其他如股價含息報酬率（總報酬）、配息穩定性及成份股組成變化，也都值得納入中長期投資考量，並且注意市場搶進高配息ETF後，可能出現成交價與淨值偏離的影響。

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