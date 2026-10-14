0056盤中衝59.70元新高！今年含息報酬破70％ 高股息ETF行情升溫

台股早盤重返49,000點大關，下周將除息的元大高股息（0056），盤中來到59.70元新高價，除息前行情強勁，帶動今年以來含息報酬突破七成。

台股上衝5萬點大關前進入高檔震盪，高股息成資金進駐焦點，統計近三月熱門高股息ETF表現，0056、群益台灣精選高息（00919）分別以15.3%、13.2%表現突出；相對熱門主動式ETF主動統一台股增長、主動統一升級50（00403A）同期間報酬率僅有8.5%、5.9%。

法人分析，主動式ETF規模增大降低操作靈活度，每日揭露持股也造成經理人操作壓力，調節出場可能觸發市場籌碼鬆動。隨台股叩關五萬，選股難度大增，已見到主動式ETF投資人獲利了結。

至於高股息存股族的持有信心相對堅定，統計10月以來0056淨申購金額來到122億元居冠高股息ETF。

而0056獨有的「預測未來殖利率選股」，由於股息成長與企業獲利相關，因此等於納入成長性選股因子，將獲利成長潛力企業納入投資組合。

近期表現亮眼的南亞（1303）搭上AI轉型趨勢，成為電子材料重點供應商，6月納入後股價翻倍上漲，統計第3季以來至10月13日已漲逾92.5%。0056自6月納入成分股後，成為唯一持有南亞的被動式高股息ETF，今日南亞盤中再飆漲停，挹注0056股價來到59.70元新高。

0056本季配息1.72元，創下全年、單季配息新高紀錄，進一步推升市場買盤與成交熱度。隨著本波AI需求利多，挹注台股企業獲利、營收成長，將持續有助0056未來填息、配息表現。

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