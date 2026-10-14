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台股快5萬你賺到了？00891資產成長、00406A拚現金流…兩ETF策略一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
台股逼近5萬點，00891布局台灣半導體產業鏈，00406A結合AI選股與Covered Call策略，提供不同投資需求的配置選項。聯合報系資料照
台股逼近5萬點，00891布局台灣半導體產業鏈，00406A結合AI選股與Covered Call策略，提供不同投資需求的配置選項。聯合報系資料照

台股衝上5萬點大關之際，市場呈現顯著的「K型化」發展，許多未參與AI浪潮的投資人與傳統產業難以雨露均霑。

中信投信影音節目指出，在通膨與高物價環境下，理財的核心關鍵在於「及早開始」並落實「先存再花」，透過時間發揮複利效果，才能有效累積實質資產

針對資產累積期的年輕族群與小資族，專家建議應以追求長線資本利得為主，順應長線AI大趨勢。

長線衝資本利得 00891打包半導體一條龍

台股在先進製程與製造代工領域扮演全球不可或缺的核心角色，中信關鍵半導體（00891）即完整打包台灣半導體上游IC設計、中游晶圓代工生產至下游封裝測試的一條龍護國群山；目前該檔ETF規模已達約700億元，具備高流動性與每日持股透明等特性，為投資人掌握半導體主流成長動能的代表性標的。

退休族 00406A雙機制打造現金流

面對不同年齡層與人生階段，投資策略則需因地制宜...

若屬屆臨退休、擁有一筆資產，或對穩定現金流有實質需求的投資人，專家表示可將傳統高股息轉向主動中信台灣收益（00406A）作為配置新選項。

00406A具備兩大核心機制：

其一為選股緊扣AI整體發展大趨勢，兼顧產業成長性；

其二則是透過掩護性買權（Covered Call）策略操作，有效解決傳統配息淡旺季不均或來源過度集中的問題，提供不同於一般高息產品的穩定現金流解方。

在台股高檔震盪之際，專家提醒投資人不應盲目追求短線進出的Easy Money，而應評估自身機會成本與資金需求。

追求資本增長者可善用00891卡位半導體長線賽道，需要收益規劃者則能以00406A建構現金流，及早跨出第一步長期持有，方能在市場波動中穩健滾動財富雪球。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 00891中信關鍵半導體 ETF 現金流 資產

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