聽新聞
0:00 / 0:00
台股快5萬你賺到了？00891資產成長、00406A拚現金流…兩ETF策略一次看
台股衝上5萬點大關之際，市場呈現顯著的「K型化」發展，許多未參與AI浪潮的投資人與傳統產業難以雨露均霑。
中信投信影音節目指出，在通膨與高物價環境下，理財的核心關鍵在於「及早開始」並落實「先存再花」，透過時間發揮複利效果，才能有效累積實質資產。
針對資產累積期的年輕族群與小資族，專家建議應以追求長線資本利得為主，順應長線AI大趨勢。
長線衝資本利得 00891打包半導體一條龍
台股在先進製程與製造代工領域扮演全球不可或缺的核心角色，中信關鍵半導體（00891）即完整打包台灣半導體上游IC設計、中游晶圓代工生產至下游封裝測試的一條龍護國群山；目前該檔ETF規模已達約700億元，具備高流動性與每日持股透明等特性，為投資人掌握半導體主流成長動能的代表性標的。
退休族 00406A雙機制打造現金流
面對不同年齡層與人生階段，投資策略則需因地制宜...
若屬屆臨退休、擁有一筆資產，或對穩定現金流有實質需求的投資人，專家表示可將傳統高股息轉向主動中信台灣收益（00406A）作為配置新選項。
00406A具備兩大核心機制：
其一為選股緊扣AI整體發展大趨勢，兼顧產業成長性；
其二則是透過掩護性買權（Covered Call）策略操作，有效解決傳統配息淡旺季不均或來源過度集中的問題，提供不同於一般高息產品的穩定現金流解方。
在台股高檔震盪之際，專家提醒投資人不應盲目追求短線進出的Easy Money，而應評估自身機會成本與資金需求。
追求資本增長者可善用00891卡位半導體長線賽道，需要收益規劃者則能以00406A建構現金流，及早跨出第一步長期持有，方能在市場波動中穩健滾動財富雪球。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。