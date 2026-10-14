台股衝近5萬卻沒變有錢？牛肉麵漲到200元…0050、009826布局策略一次看

台股5萬點 你有沒有過得比較好？

疫情後，物價、房價漲到讓人看不懂，國民美食牛肉麵都從120漲到200元。今年股市屢創新高，而持續努力工作的你，卻沒有感覺生活更加寬裕。

你存的薪水這幾年被通膨侵蝕

疫情後：物價飛漲，通膨率每年都超過2%，這還只是官方數字，現在一家三口出門吃外食，500以上更是稀鬆平常。真的要省，就只能找便宜的麵店，點個麵或滷肉飯，再點一兩樣小菜。

小時候覺得1000元可以買很多東西，現在仟元大鈔愈來愈薄。因為在高通膨時代，你辛苦存下的錢，正被通膨無情攻擊。以通膨2.5%，約30年，實質購買力只剩一半。

熱門ETF年近10年化報酬率皆超過15%

股東人數350萬的0050，2016年至今累積報酬率將近1000%。熱門高股息ETF，每年化報酬率都有15%，近幾年表現好的甚至可達30%，面對通膨率2~3%，都是非常好的護盾。

複利的威力

假設100萬，年化報酬率10%，通膨3%。10年後，你可以有260萬（扣除通膨等同現在的200萬），維持購買力，資產翻倍。

愛因斯坦：『複利』是人類的第八大奇蹟，讓錢幫你工作，而不是你永遠為錢工作。

給想進場卻猶豫的你：三個最簡單的開始

1.挑選券商（先求方便再求便宜）

首重手續費優惠，最好能同時投資台股與美股。手續費3折以下有好幾家可以選擇，長期下來可省下不少錢。

2.定期定額

適合任何投資人，是一個不需要擇時入場的投資方法，既使是歷史高點的現在，開始定期定額長期始終能夠獲利。我總喜歡說：『如果漲了，還好有定期定額;如果跌了，還好有定期定額』。

3.購買ETF

研究個股要看財報、看題材、看消息，看完都暈了。買ETF是買一籃子股票，就算今年台積電表現較弱，ABF載版、銅箔基板CCL、記憶體等題材補上。選「市值型ETF」，跟著大盤一起成長，可以獲得市場平均報酬。

台股市場買0050、006208

美股買VOO、VTI

全市場VT、VALU、VWRA、009826

當你理解你買的是長期向上的標的，會更安穩地將資金投入。參與的資金越多，放得時間越長，報酬越大。

高點可不可以買？

我這禮拜打算再把剛拿到的獎金投入。

你也是有錢就投入的定期All in型嗎？

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