009826只有1513檔、VT卻有上萬檔！全球ETF買越多真的越安全？

買全球型ETF，成分股越多就越安全嗎？不少投資人以為，股票買得越多，風險就越分散。

以美股VT與被稱為「台版VT」的貝萊德世界股票（009826）為例，兩檔ETF都布局全球股市，但持股數量差距相當大，背後其實有不同的選股邏輯。

根據Vanguard官方資料，截至2026年7月底，VT持有10,068檔股票，涵蓋全球成熟與新興市場的大、中、小型企業；009826截至9月10日則持有1,513檔投資標的，追蹤標普TIP世界股票指數。

009826與VT全球ETF比較

比較項目 009826 VT 持股數量 1,513檔 10,068檔 投資範圍 全球成熟與

新興市場 全球成熟與

新興市場 配置特色 布局近40國

涵蓋不同市值企業 廣泛持有全球

大、中、小型股 交易方式 台股掛牌

新台幣交易 美股掛牌

美元交易 分散效果不只看持股數量，更要看配置權重

資料來源：貝萊德、Vanguard官方資料



持股數量日期：009826為2026/9/10；VT為2026/7/31

兩者相差超過8,500檔，但股票買得比較少，就代表分散效果比較差嗎？答案未必如此？

關鍵在「持股權重」

全球股市中，大型企業通常占有較高的市值比重，部分小型股雖然數量多，但每檔股票對指數的影響相對有限。

因此，ETF不一定要把所有股票買齊，才能掌握市場主要走勢。不過，小型股也有自己的成長機會與風險特性，不能因為權重低，就認為沒有投資價值。

009826採取的策略，就是透過全球股票配置，涵蓋不同國家、產業及市值規模的企業。據貝萊德官方資料，基金布局近40個國家，對應全球接近90%的可投資市場市值...雖然持股不到VT的六分之一，仍能參與全球主要市場，涵蓋輝達、蘋果、微軟、台積電等科技龍頭所在的市場。

009826與VT該怎麼比較？

除了持股數量，還要看追蹤指數、管理費、交易成本及投資方式。009826可以直接在台股市場用新台幣交易，VT則在美國掛牌。持股精簡可能降低部分管理與交易複雜度，但不代表報酬一定更好、成本一定更低。

對投資人來說，全球分散投資的重點，還是資金分布在哪些國家、產業與企業，而不只是股票買了幾檔。

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