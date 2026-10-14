00410A上市2個月漲32％！經理人如何操作？鐵蛋解析3大策略

台股高檔不敢買？專業經理人這樣做：怕追高又怕錯過行情？用主動式ETF打破高檔焦慮！

台股又創新高了！看著大盤指數一路往上衝，你心裡是不是也陷入兩難？

想進場：怕買在天花板，一買就被套牢。 不進場：看著行情繼續飛，只能眼睜睜看別人賺，心裡滿滿 FOMO，就怕自己沒賺到。

拿近期主動式ETF績效排名前段班的00410A為例：

我們來學習，高檔行情下，這檔經理人這樣做：

1. 逢高分批獲利 不盲目追高

經理人在期間適度減持了漲多的光學與低軌衛星龍頭（如大立光、昇達科）。

當熱門題材或大型權值股漲幅過大，主動經理人會進行動態調節、分批落袋為安。

2. 主動汰弱留強 專挑AI黑馬奇兵股

被動ETF只能死守既定成分股；但主動經理人可以把賺到口袋的資金，彈性搬到「剛接大單、技術有突破，但股價還沒被炒高」的標的。

00410A專挑具爆發力的AI黑馬，9月就已經抱著中砂、聯發科跟貿聯-KY，等看好趨勢成型，再順勢加碼調高權重。誰會是「下一個川湖」？經理人早就提早布局卡位。

3. 風險控管 留在場上又能睡得著覺

遇到大盤在高檔忽上忽下，經理人會隨時調整持股比例和手上的現金，既能繼續跟著行情賺，又能主動更換配置來防守，不讓心情跟著暴漲暴跌。

也正是靠著這套靈活運作的選股機制，00410A上市短短2個月，股價就從10元漲到13.24元（漲幅+32%），總報酬率直接衝上同類第一。

鐵蛋碎碎念

面對台股創高，真的不用靠感覺猜高點，更不必盲目追高。 無論你習慣自己選股，還是專注ETF投資，「資產配置與風險控管」才是能在市場長期獲利的關鍵。

用市值型與高股息打底求穩，跟緊市場的長期成長。 若真的手癢想賺價差，又擔心沒時間盯盤選股，拿一小部分資金交給靈活選股的主動式 ETF，也是應對高檔震盪很讚的策略！

只要掌握好適合自己的配置，就算大盤站在高點，我們的心態也能保持平穩又安心

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