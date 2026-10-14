快訊

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

MLB／守護者要命失誤釀大禍 光芒3：1奪勝系列賽扳平戰局

聽新聞
0:00 / 0:00

00410A上市2個月漲32％！經理人如何操作？鐵蛋解析3大策略

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股持續創高，00410A透過逢高調節、主動選股及風險控管三大策略，因應高檔震盪行情。（中央社）
台股持續創高，00410A透過逢高調節、主動選股及風險控管三大策略，因應高檔震盪行情。（中央社）

台股高檔不敢買？專業經理人這樣做：怕追高又怕錯過行情？用主動式ETF打破高檔焦慮！

台股又創新高了！看著大盤指數一路往上衝，你心裡是不是也陷入兩難？

想進場：怕買在天花板，一買就被套牢。

不進場：看著行情繼續飛，只能眼睜睜看別人賺，心裡滿滿 FOMO，就怕自己沒賺到。

拿近期主動式ETF績效排名前段班的00410A為例：

我們來學習，高檔行情下，這檔經理人這樣做：

1. 逢高分批獲利 不盲目追高

經理人在期間適度減持了漲多的光學與低軌衛星龍頭（如大立光、昇達科）。

當熱門題材或大型權值股漲幅過大，主動經理人會進行動態調節、分批落袋為安。

2. 主動汰弱留強 專挑AI黑馬奇兵股

被動ETF只能死守既定成分股；但主動經理人可以把賺到口袋的資金，彈性搬到「剛接大單、技術有突破，但股價還沒被炒高」的標的。

00410A專挑具爆發力的AI黑馬，9月就已經抱著中砂、聯發科跟貿聯-KY，等看好趨勢成型，再順勢加碼調高權重。誰會是「下一個川湖」？經理人早就提早布局卡位。

3. 風險控管 留在場上又能睡得著覺

遇到大盤在高檔忽上忽下，經理人會隨時調整持股比例和手上的現金，既能繼續跟著行情賺，又能主動更換配置來防守，不讓心情跟著暴漲暴跌。

也正是靠著這套靈活運作的選股機制，00410A上市短短2個月，股價就從10元漲到13.24元（漲幅+32%），總報酬率直接衝上同類第一。

鐵蛋碎碎念

面對台股創高，真的不用靠感覺猜高點，更不必盲目追高。 無論你習慣自己選股，還是專注ETF投資，「資產配置與風險控管」才是能在市場長期獲利的關鍵。

用市值型與高股息打底求穩，跟緊市場的長期成長。 若真的手癢想賺價差，又擔心沒時間盯盤選股，拿一小部分資金交給靈活選股的主動式 ETF，也是應對高檔震盪很讚的策略！

只要掌握好適合自己的配置，就算大盤站在高點，我們的心態也能保持平穩又安心

◎本文獲 鐵蛋存錢日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 ETF 大盤 聯發科

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00985A規模8天翻倍！狂增132億元衝上238億 18.3％配息率掀搶息潮

00406A、00985A規模狂增310億！8天成長揭曉 一檔增178億、一檔翻倍

金管會盯上「疊券」！銀行槓桿新規年底上路 PTT吵翻：沒槓桿怎麼翻身

台股上演「領域展開」！00918靠AI、金融雙引擎 9檔成分股一次看

相關新聞

009826只有1513檔、VT卻有上萬檔！全球ETF買越多真的越安全？

009826持股1513檔、VT逾1萬檔，全球分散效果關鍵不只在數量，更在國家、產業與市值權重配置。

00410A上市2個月漲32％！經理人如何操作？鐵蛋解析3大策略

台股創高之際，00410A經理人採逢高分批獲利、汰弱留強與調整現金控管風險，上市2個月股價由10元升至13.24元，總報酬率居同類第一。

台股上演「領域展開」！00918靠AI、金融雙引擎 9檔成分股一次看

10月台股在AI與金融雙引擎帶動下創高，00918聚焦AI伺服器、光通訊與金融股，兼顧成長題材及股息配置。

00406A、00985A規模狂增310億！8天成長揭曉 一檔增178億、一檔翻倍

00406A、00985A短短8個交易日規模合計增逾310億元，分別增加178.4億及132.08億元，00985A增幅逾124%翻倍。

00985A配息2.15元除息倒數！18.3％年化配息率吸睛 提醒填息才是關鍵

00985A首次除息倒數，預估每單位配息2.15元、年化配息率18.3%，基金規模突破238億元；法人提醒，除息後填息能力才是投資報酬關鍵。

台股重挫960點、外資賣超1653億！新台幣盤中狂貶3.42角

台股10月13日重挫960.65點，外資賣超1653億元創歷史第3大，新台幣盤中一度貶至32.237元，終場貶1.9角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。