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台股上演「領域展開」！00918靠AI、金融雙引擎 9檔成分股一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）布局AI伺服器、邊緣AI及金融股，經理人郭修誠看好AI成長題材與金融股防禦配置。記者余承翰／攝影
大華優利高填息30（00918）布局AI伺服器、邊緣AI及金融股，經理人郭修誠看好AI成長題材與金融股防禦配置。記者余承翰／攝影

人氣動漫《咒術迴戰》最新篇章回歸，劇中「領域展開」的震撼場面掀起話題，而10月台股市場也迎來AI與金融雙引擎帶動的行情。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，受美國就業數據低於預期、聯準會升息預期降溫影響，美股科技股走強，台積電ADR創歷史新高，帶動台股加權指數創高。美股四大指數表現強勁，國際油價回落減緩通膨疑慮，加上美國9月ISM服務業PMI達54.9，顯示經濟基本面穩健。

郭修誠指出，AI概念股持續走強，值得優先留意，包括台積電供應鏈、AI伺服器及先進封裝。隨著科技股回溫，被動元件、功率元件、矽晶圓、PCB及廠務工程等族群同步受到關注，有助支撐台股走勢。

此外，傳統LED廠也積極轉型AI光通訊。郭修誠分析，富採（3714）、鼎元（2426）布局Micro LED、VCSEL及光偵測器，切入800G、1.6T高速光模組；立碁（8111）跨足矽光子與高速光通訊，光鋐（4956）則結合Micro LED技術開發AI資料中心光通道產品。LED供應鏈正從照明、顯示領域跨入AI高速互連，帶動市場重新評估相關企業價值。

郭修誠進一步指出，00918成分股涵蓋AI算力與光傳輸升級題材，包括廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）等AI伺服器供應鏈，以及布局邊緣AI與高階網通的瑞昱（2379）、華碩（2357）。金融股方面，則配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）及第一金（2892），兼顧防禦與配息需求。

展望第四季，郭修誠表示，00918透過「高股利率＋高歷史填息率」雙因子選股，結合AI成長題材與金融股配置，因應市場波動。他建議投資人依自身風險承受度，考慮定期定額及股息再投資策略，布局2027年第一季台股行情。

00918主要成分股優勢分析

產業類別成分股（股票代碼）亮點00918成分股優勢
AI伺服器與硬體組裝

廣達（2382）

緯穎（6669）

緯創（3231）

美股科技股回神，台積電ADR創歷史新高，AI概念股續強為市場主流，伺服器與先進封裝需求明確。鎖定AI剛性需求，掌握第四季科技股攻頂與營收成長爆發力。
邊緣AI與光通訊題材

瑞昱（2379）

華碩（2357）

LED與半導體業者轉型AI光通訊，切入矽光子、800G／1.6T高速傳輸，迎來「AI高速互連」估值重塑。精準卡位邊緣AI與高速傳輸升級紅利，迎接獲利與股息基礎。
金融防禦板塊

中信金（2891）

兆豐金（2886）

玉山金（2884）

第一金（2892）

美國非農低於預期使升息預期降溫，金融股獲利穩健且具估值優勢，發揮抗波動防禦屬性。提供高股息防禦力，打造「AI攻、金融守」的抗震雙引擎策略。

資料來源：證交所、彭博、大華銀投信官網｜資料日期：2026/10

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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