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00406A、00985A規模狂增310億！8天成長揭曉 一檔增178億、一檔翻倍

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A、00985A規模8天分別增加178.40億元與132.08億元，其中00985A增幅達124.58%，規模翻倍。記者余承翰／攝影
00406A、00985A規模8天分別增加178.40億元與132.08億元，其中00985A增幅達124.58%，規模翻倍。記者余承翰／攝影

台股高檔震盪，主動式ETF吸金熱潮持續升溫。主動中信台灣收益（00406A）與主動野村台灣50（00985A）近期受到配息題材帶動，基金規模快速攀升...

統計9月30日至10月13日共8個交易日，兩檔ETF規模合計增加逾310億元，其中00406A增加178.40億元，00985A則成長124.58%，規模翻倍。

觀察近期規模變化，即使10月13日台股回檔，兩檔ETF仍持續擴張...

00406A當日規模增加72.33億元，總規模達755.32億元，8個交易日成長30.92%，累計增加金額比00985A多出46.32億元。

00406A基金規模成長一覽表

日期基金規模較前次增加
9/30576.92億
10/1610.85億+33.93億
10/2630.54億+19.69億
10/5644.18億+13.64億
10/6643.94億-0.24億
10/7641.57億-2.37億
10/8657.27億+15.70億
10/12682.99億+25.72億
10/13755.32億+72.33億
累計增加+178.40億+30.92%

統計期間：2026/9/30～2026/10/13

00985A同日規模也增加36.62億元，推升總規模至238.10億元，8個交易日累計增加132.08億元，增幅超過124%。

00985A基金規模成長一覽表

日期基金規模較前次增加
9/30106.02億
10/1114.16億+8.14億
10/2132.40億+18.24億
10/5147.95億+15.55億
10/6159.68億+11.73億
10/7165.14億+5.46億
10/8176.11億+10.97億
10/12201.48億+25.37億
10/13238.10億+36.62億
累計增加+132.08億+124.58%

統計期間：2026/9/30～2026/10/13

兩檔主動式ETF短期規模合計增加逾300億元，主要反映投資人對主動選股與現金流的不同需求。00406A採月配息機制，前三次配息的年化配息率約16%至19%，收益來源以選擇權權利金為特色，其中符合規定的權利金收入可免課所得稅及二代健保補充保費。本周即將公布第四次配息評價結果，也成為市場關注焦點。

另一方面，採半年配息的00985A首次公告每單位預估配發2.15元，換算年化配息率達18.3%。加上過去一年累計報酬表現超越元大台灣50（0050），吸引市場關注；隨著10月16日最後買進日接近，除息前的資金卡位需求也持續升溫。

兩檔ETF的投資策略各有側重，00406A偏向現金流與收益增強，00985A則透過市值前150大個股的主動選股策略，尋求超額報酬。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 00985A主動野村台灣50 ETF 規模 回檔 除息

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