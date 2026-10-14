00406A、00985A規模狂增310億！8天成長揭曉 一檔增178億、一檔翻倍

台股高檔震盪，主動式ETF吸金熱潮持續升溫。主動中信台灣收益（00406A）與主動野村台灣50（00985A）近期受到配息題材帶動，基金規模快速攀升...

統計9月30日至10月13日共8個交易日，兩檔ETF規模合計增加逾310億元，其中00406A增加178.40億元，00985A則成長124.58%，規模翻倍。

觀察近期規模變化，即使10月13日台股回檔，兩檔ETF仍持續擴張...

00406A當日規模增加72.33億元，總規模達755.32億元，8個交易日成長30.92%，累計增加金額比00985A多出46.32億元。

00406A基金規模成長一覽表

日期 基金規模 較前次增加 9/30 576.92億 — 10/1 610.85億 +33.93億 10/2 630.54億 +19.69億 10/5 644.18億 +13.64億 10/6 643.94億 -0.24億 10/7 641.57億 -2.37億 10/8 657.27億 +15.70億 10/12 682.99億 +25.72億 10/13 755.32億 +72.33億 累計增加 +178.40億 +30.92%

統計期間：2026/9/30～2026/10/13

00985A同日規模也增加36.62億元，推升總規模至238.10億元，8個交易日累計增加132.08億元，增幅超過124%。

00985A基金規模成長一覽表

日期 基金規模 較前次增加 9/30 106.02億 — 10/1 114.16億 +8.14億 10/2 132.40億 +18.24億 10/5 147.95億 +15.55億 10/6 159.68億 +11.73億 10/7 165.14億 +5.46億 10/8 176.11億 +10.97億 10/12 201.48億 +25.37億 10/13 238.10億 +36.62億 累計增加 +132.08億 +124.58%

統計期間：2026/9/30～2026/10/13

兩檔主動式ETF短期規模合計增加逾300億元，主要反映投資人對主動選股與現金流的不同需求。00406A採月配息機制，前三次配息的年化配息率約16%至19%，收益來源以選擇權權利金為特色，其中符合規定的權利金收入可免課所得稅及二代健保補充保費。本周即將公布第四次配息評價結果，也成為市場關注焦點。

另一方面，採半年配息的00985A首次公告每單位預估配發2.15元，換算年化配息率達18.3%。加上過去一年累計報酬表現超越元大台灣50（0050），吸引市場關注；隨著10月16日最後買進日接近，除息前的資金卡位需求也持續升溫。

兩檔ETF的投資策略各有側重，00406A偏向現金流與收益增強，00985A則透過市值前150大個股的主動選股策略，尋求超額報酬。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。