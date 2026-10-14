00406A、00985A規模狂增310億！8天成長揭曉 一檔增178億、一檔翻倍
台股高檔震盪，主動式ETF吸金熱潮持續升溫。主動中信台灣收益（00406A）與主動野村台灣50（00985A）近期受到配息題材帶動，基金規模快速攀升...
統計9月30日至10月13日共8個交易日，兩檔ETF規模合計增加逾310億元，其中00406A增加178.40億元，00985A則成長124.58%，規模翻倍。
觀察近期規模變化，即使10月13日台股回檔，兩檔ETF仍持續擴張...
00406A當日規模增加72.33億元，總規模達755.32億元，8個交易日成長30.92%，累計增加金額比00985A多出46.32億元。
00406A基金規模成長一覽表
|日期
|基金規模
|較前次增加
|9/30
|576.92億
|—
|10/1
|610.85億
|+33.93億
|10/2
|630.54億
|+19.69億
|10/5
|644.18億
|+13.64億
|10/6
|643.94億
|-0.24億
|10/7
|641.57億
|-2.37億
|10/8
|657.27億
|+15.70億
|10/12
|682.99億
|+25.72億
|10/13
|755.32億
|+72.33億
|累計增加
|+178.40億
|+30.92%
統計期間：2026/9/30～2026/10/13
00985A同日規模也增加36.62億元，推升總規模至238.10億元，8個交易日累計增加132.08億元，增幅超過124%。
00985A基金規模成長一覽表
|日期
|基金規模
|較前次增加
|9/30
|106.02億
|—
|10/1
|114.16億
|+8.14億
|10/2
|132.40億
|+18.24億
|10/5
|147.95億
|+15.55億
|10/6
|159.68億
|+11.73億
|10/7
|165.14億
|+5.46億
|10/8
|176.11億
|+10.97億
|10/12
|201.48億
|+25.37億
|10/13
|238.10億
|+36.62億
|累計增加
|+132.08億
|+124.58%
統計期間：2026/9/30～2026/10/13
兩檔主動式ETF短期規模合計增加逾300億元，主要反映投資人對主動選股與現金流的不同需求。00406A採月配息機制，前三次配息的年化配息率約16%至19%，收益來源以選擇權權利金為特色，其中符合規定的權利金收入可免課所得稅及二代健保補充保費。本周即將公布第四次配息評價結果，也成為市場關注焦點。
另一方面，採半年配息的00985A首次公告每單位預估配發2.15元，換算年化配息率達18.3%。加上過去一年累計報酬表現超越元大台灣50（0050），吸引市場關注；隨著10月16日最後買進日接近，除息前的資金卡位需求也持續升溫。
兩檔ETF的投資策略各有側重，00406A偏向現金流與收益增強，00985A則透過市值前150大個股的主動選股策略，尋求超額報酬。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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