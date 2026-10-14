00985A配息2.15元除息倒數！18.3％年化配息率吸睛 提醒填息才是關鍵

在萬物皆漲、通膨高掛的年代，單靠死薪水早已無法應付未來生活，「打造穩定的被動收入」成為現代投資人的全民運動。 而在台股市場中，最受青睞的無疑是高股息ETF三大天王，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），以及近年以超高配息率橫掃市場的群益台灣精選高息（00919）。 許多存股族心中都有一個終極夢想：「只要長期領息，當累積領到的股息總額等於當初買進的本金時，我就達成了『零成本』境界！之後每一季、每個月進帳的配息，全都是純賺的現金流！」

2026-10-14 09:02