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00985A配息2.15元除息倒數！18.3％年化配息率吸睛 提醒填息才是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
主動野村台灣50（00985A）首次除息將至，預估每單位配息2.15元、年化配息率18.3%，投資人留意後續填息表現。記者余承翰／攝影
主動野村台灣50（00985A）首次除息將至，預估每單位配息2.15元、年化配息率18.3%，投資人留意後續填息表現。記者余承翰／攝影

主動野村台灣50（00985A）即將迎來掛牌以來首次除息，搶息熱潮持續升溫。本次每單位預估配息2.15元，換算年化配息率達18.3%。

依據除息時程，10月16日（本周五）為最後買進日，今（14）日進入48小時倒數，吸引市場資金提前卡位。

隨著最後買進日逼近，00985A基金規模加速成長。評價日初期，單次規模增加約8億至15億元，昨（13）日更一口氣增加逾36億元，帶動基金總規模突破238億元。

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基金規模快速攀升，也反映市場對00985A首次配息的高度關注，搶息買氣隨著最後買進日接近而升溫。

不過，面對搶息熱潮，法人提醒，配息只是投資的一環，後續能否順利填息，才是衡量投資報酬的重要關鍵。

主動式ETF的優勢，在於經理人能否從市值前150大個股中發掘成長機會，並在市場拉回時發揮防禦效果。

投資人在關注高配息之餘，也應評估投資組合在除息後的淨值表現與填息能力，才能兼顧資本利得與現金流。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 除息 配息 填息 ETF 規模

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