0056、00878、00919免300萬就能月加薪1萬！專家曝「回本年限」：這1檔僅需7年

在萬物皆漲、通膨高掛的年代，單靠死薪水早已無法應付未來生活，「打造穩定的被動收入」成為現代投資人的全民運動。

而在台股市場中，最受青睞的無疑是高股息ETF三大天王，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），以及近年以超高配息率橫掃市場的群益台灣精選高息（00919）。

許多存股族心中都有一個終極夢想：「只要長期領息，當累積領到的股息總額等於當初買進的本金時，我就達成了『零成本』境界！之後每一季、每個月進帳的配息，全都是純賺的現金流！」

到底這三大高股息天王，現在買進各自需要幾年才能靠配息拿回本金？如果想每個月幫自己加薪1萬元，該如何配置？投資界的超馬選手超馬芭樂（王仲麟）在《股民想知道》節目中拿出精確數據為大家試算，更傳授一套「不到290萬自組月月配、年領雙倍利息」的高勝率實戰心法！

一、存股族大哉問：三大天王幾年能「零成本」？

超馬芭樂指出，所謂的「零成本」概念，是姑且先不考慮股價未來的漲跌，單純以「領到的現金股息」來打平成本。他調出歷史數據與最新配息金額，為大家精算回本年限：

1.元大高股息（0056）：老牌霸主 早期買進者早已零成本

歷史實戰：若投資人在2011年甚至2015年前買進0056（當時股價約25元上下），一路領息至今，累積領取金額早已突破30元，早在幾年前就已經達成「零成本」，即使現在股價完全不漲，本金也早就全數回收。

最新推估：以0056宣布調升至單季配息1.72元、目前股價約57元推估，如果現在進場且配息水準得以延續，約需要8.3年能單靠領息打平成本。

2.國泰永續高股息（00878）：平準金機制成熟 回本約需8.6年

878成立於2020年，歷史相對年輕，即便掛牌第一天就買進，目前累積領息金額尚未達到原始本金。

以目前股價約35元與近期穩健的配息水準推估，單純靠配息回本約需8.6年。

3.群益台灣精選高息（00919）：極致高息率 7年出頭就能回本！

919自2023年掀起狂潮，憑藉著常態性高達10%以上的年化殖利率，成為回本速度最快的黑馬。

以目前股價約31～32元與高額配息推估，僅需7.1年～7.2年（7年多），就能靠配息把當初投入的本金全數領回！

二、破解「只看息」的迷思：這兩檔總報酬其實更強！

看到上述試算，許多人直覺會想：「那當然無腦All-in 00919啊！7年多就回本，比其他兩檔快上一整年！」超馬芭樂急忙提醒：「投資不能只看右手的『股息』，忘了左手的『價差』！」

如果把股價漲跌算進去、拉出「含息總報酬率」（股息＋資本利得），真相往往出乎意料：

00919：單看「配息金額」與「殖利率」，表現確實是三者中最頂尖的，毫無爭議。

0056與00878：雖然配息率乍看沒有919那麼驚人，但因為成分股在多頭市場中跟漲能力強，累積的資本價差相當豐厚。

檢視今年以來的含息總報酬率，0056與00878竟然完全不輸919，甚至繳出更好的整體績效！

超馬芭樂強調：「不要因為看到00878、0056要8年多回本就覺得它們比較差，把價差加進來評估，它們幫你累積總資產的能力其實非常優秀！」

三、超馬芭樂神操作：不到290萬「月月領1萬」 利息多賺一倍！

既然三檔各有千秋，00919息收最高、0056與00878含息總報酬強勁，聰明的投資人根本不需要選邊站，「把它們打包組合成月月配」就是最完美的策略！

利用三檔ETF除息時間剛好完美錯開的特性：

0056：1、4、7、10月配息 00878：2、5、8、11月配息 00919：3、6、9、12月配息

每月加薪1萬元實戰配置表

若目標是每個月穩定有1萬元現金流進帳（一年領取12萬元被動收入），超馬芭樂精算各檔所需張數如下：

ETF 代號 配息月份 目前參考股價 建議配置張數 0056 1、4、7、10月 約57元 約17～18張 00878 2、5、8、11月 約35元 約29～30張 00919 3、6、9、12月 約31～32元 約27～28張

總投入本金：約280萬～290萬元（不到300萬元）！

驚人效益對比：比定存多出一倍

很多人辛辛苦苦存了300萬，只敢放在銀行或郵局定存：

300萬放銀行定存（以2%計）：一年利息僅約6萬元。

不到290萬自組高股息月月配：每個月領1萬，一年實拿12萬元！

同樣的資金規模，利息直接翻倍！不僅每個月都有穩定現金入帳提升生活品質，資金還分散在三檔不同選股邏輯的優質ETF中，風險大幅分散。

四、台股創高 高股息該賣掉換0050、台積電嗎？

面對大盤衝上歷史高檔，許多持有高股息的投資人心癢癢：「市值型ETF跟台積電漲好兇，我是不是該把高股息賣掉去追？」超馬芭樂建議：「一張都不要賣！」

只要你本身還有工作、生活暫時不缺這筆配息過日子，最高勝率的「免本金滾錢法」是：「把每個月領到的1萬元股息，拿去定期定額買0050、台積電或市值型標的！」

這樣做的好處在於：

本金不動如山：高股息的張數沒有變少，源源不絕的現金流製造機持續運轉。

零心理壓力吃價差：你是用「市場多配給你的利息」去投資高波動的成長股，就算遇到大盤拉回回檔，你也不會痛、不會怕，反而能抱得長長久久，輕鬆賺到大盤噴出時的豐厚價差！

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