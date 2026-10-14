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00985A規模8天翻倍！狂增132億元衝上238億 18.3％配息率掀搶息潮
主動式ETF配息熱潮延燒，即將迎來首次除息的主動野村台灣50（00985A），基金規模快速攀升。自公布每單位預估配發2.15元、年化配息率達18.3%後，搶息資金持續湧入。
回顧9月30日評價日，00985A基金規模僅106.02億元，隨後一路攀升，10月6日突破150億元，10月12日站上200億元，10月13日更衝上238.10億元。
短短8個交易日，00985A規模累計增加132.08億元，增幅達124.6%，規模翻倍。
00985A基金規模成長一覽表
|日期
|基金規模
|較前日增加
|9/30
|106.02億
|—
|10/1
|114.16億
|+8.14億
|10/2
|132.40億
|+18.24億
|10/5
|147.95億
|+15.56億
|10/6
|159.68億
|+11.72億
|10/7
|165.14億
|+5.46億
|10/8
|176.11億
|+10.97億
|10/12
|201.48億
|+25.37億
|10/13
|238.10億
|+36.62億
|累計成長
|—
|+132.08億（+124.6%）
資料整理：2026/9/30～2026/10/13
市場法人表示，00985A被視為「進階版0050」，高配息只是吸引資金的起點，主動選股的抗跌與跟漲能力，才是資金追捧的關鍵。
該ETF將選股池擴大至市值前150大，並將台積電持股控制在15%以下，透過加重配置高成長股與防禦型資產，不僅在7月盤面大跌時展現優於大盤的抗跌能力，8月更領先創下歷史新高，逐步累積市場信任。
隨著除息日逼近，10月16日最後買進日進入倒數。資金為搶搭高息末班車，單次規模增幅從初期的8億、15億元，逐步擴大至最新的36.62億元。
法人提醒，參與配息之餘，投資人仍應留意除息後的填息表現；經理團隊能否持續創造超額報酬，也是兼顧資本利得與現金流的關鍵。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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