00985A規模8天翻倍！狂增132億元衝上238億 18.3％配息率掀搶息潮

主動式ETF配息熱潮延燒，即將迎來首次除息的主動野村台灣50（00985A），基金規模快速攀升。自公布每單位預估配發2.15元、年化配息率達18.3%後，搶息資金持續湧入。

回顧9月30日評價日，00985A基金規模僅106.02億元，隨後一路攀升，10月6日突破150億元，10月12日站上200億元，10月13日更衝上238.10億元。

短短8個交易日，00985A規模累計增加132.08億元，增幅達124.6%，規模翻倍。

00985A基金規模成長一覽表

日期 基金規模 較前日增加 9/30 106.02億 — 10/1 114.16億 +8.14億 10/2 132.40億 +18.24億 10/5 147.95億 +15.56億 10/6 159.68億 +11.72億 10/7 165.14億 +5.46億 10/8 176.11億 +10.97億 10/12 201.48億 +25.37億 10/13 238.10億 +36.62億 累計成長 — +132.08億（+124.6%）

資料整理：2026/9/30～2026/10/13

市場法人表示，00985A被視為「進階版0050」，高配息只是吸引資金的起點，主動選股的抗跌與跟漲能力，才是資金追捧的關鍵。

該ETF將選股池擴大至市值前150大，並將台積電持股控制在15%以下，透過加重配置高成長股與防禦型資產，不僅在7月盤面大跌時展現優於大盤的抗跌能力，8月更領先創下歷史新高，逐步累積市場信任。

隨著除息日逼近，10月16日最後買進日進入倒數。資金為搶搭高息末班車，單次規模增幅從初期的8億、15億元，逐步擴大至最新的36.62億元。

法人提醒，參與配息之餘，投資人仍應留意除息後的填息表現；經理團隊能否持續創造超額報酬，也是兼顧資本利得與現金流的關鍵。

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