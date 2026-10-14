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高含「金」量ETF 紅不讓

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
具含「金」量的熱門台股ETF
具含「金」量的熱門台股ETF

台股受美股費半指數大跌拖累，昨（13）日失守49K大關，台股ETF也跌多漲少。不過，金融指數逆勢收紅，帶動多檔持有金融股的台股ETF績效收紅。

金融股昨日逆勢走強，也讓金融股持股比重較高的台股ETF表現相對抗跌。統計94檔台股ETF，共有55檔持有金融股，其中：群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、元大MSCI金融、國泰股利精選30、凱基優選30等五檔，金融股持股比重均逾五成。

另外，在昨日大盤重挫之際，進一步篩選價量齊揚、兼具含「金」量與人氣的台股ETF，包括：群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、FT臺灣永續高息、大華優利高填息30等，日均成交量均逾萬張，展現市場人氣與交易熱度。法人表示，近期台股電子權值股跌幅較重，短線資金可能轉進金融股避險，當科技類股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，建議投資人可留意金融股占比高的台股ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。

在不預設台股高點的建議下，建議投資人應該關注如何讓自己的投資部位不要過早賣出，產生賣飛的風險。在台股頻頻挑戰新高之際，將眼光著眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，投資高股息ETF不能只看帳面上的高殖利率，更要關注成分股的「填息能力」與企業獲利基本面；另外，大型科技龍頭法說會即將於10月15日登場，市場高度預期AI產業需求續強、資本支出上修將釋出正面訊息，有機會點燃電子權值股與供應鏈的多頭契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 台股 凱基

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高含「積」量ETF 買盤關注

台積電明（15）日舉行第3季法說會。由於台積電9月營收為歷史次高，加上AI與高效能運算需求持續升溫，市場關注第3季營運成果、第4季展望，以及先進製程、先進封裝與AI需求最新動向。

高含「金」量ETF 紅不讓

台股受美股費半指數大跌拖累，昨（13）日失守49K大關，台股ETF也跌多漲少。不過，金融指數逆勢收紅，帶動多檔持有金融股的台股ETF績效收紅。

台股高息ETF商品 有看頭

主要股市陷入震盪整理，費城半導體指數及韓股跌幅在2%以上，日股及台股跌幅也超過1%，但盤面上ETF仍有亮點，根據CMoney統計昨（13）日仍有12檔ETF收盤價改寫歷史新高，包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息等，整體以台股高息ETF大宗。

海外科技型ETF 績效分化

美股近期受到通膨壓力、美債殖利率高檔震盪等影響，主動式海外科技股票型ETF績效明顯分化，近月雖普遍反彈，但近三個月僅主動中信ARK創新、主動安聯美國科技、主動摩根美國科技等三檔維持正報酬，但面對市場震盪、利率變數及地緣政治風險干擾，不如聚焦企業基本面與長期產業趨勢。

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