高含「金」量ETF 紅不讓

台股受美股費半指數大跌拖累，昨（13）日失守49K大關，台股ETF也跌多漲少。不過，金融指數逆勢收紅，帶動多檔持有金融股的台股ETF績效收紅。

金融股昨日逆勢走強，也讓金融股持股比重較高的台股ETF表現相對抗跌。統計94檔台股ETF，共有55檔持有金融股，其中：群益台灣精選高息（00919）、統一台灣高息動能（00939）、元大MSCI金融、國泰股利精選30、凱基優選30等五檔，金融股持股比重均逾五成。

另外，在昨日大盤重挫之際，進一步篩選價量齊揚、兼具含「金」量與人氣的台股ETF，包括：群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、國泰永續高股息、FT臺灣永續高息、大華優利高填息30等，日均成交量均逾萬張，展現市場人氣與交易熱度。法人表示，近期台股電子權值股跌幅較重，短線資金可能轉進金融股避險，當科技類股波動放大時，金融股部位可發揮緩衝效果，建議投資人可留意金融股占比高的台股ETF。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是最為受寵的標的。金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。

在不預設台股高點的建議下，建議投資人應該關注如何讓自己的投資部位不要過早賣出，產生賣飛的風險。在台股頻頻挑戰新高之際，將眼光著眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，同時享受資產增值的台股大趨勢。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，投資高股息ETF不能只看帳面上的高殖利率，更要關注成分股的「填息能力」與企業獲利基本面；另外，大型科技龍頭法說會即將於10月15日登場，市場高度預期AI產業需求續強、資本支出上修將釋出正面訊息，有機會點燃電子權值股與供應鏈的多頭契機。

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