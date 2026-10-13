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台股測試48K 螞蟻雄兵搬逾500億元入市…集中火力在這11檔ETF

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

地緣政治紛擾推升油價高及通膨隱憂、科技股再傳雜音，導致台股13日盤中跌逾千點，一度測試48K關卡支撐，終場以下跌960點或1.9%，收在48,341點。不過，象徵螞蟻雄兵之力的台股ETF再度發揮穩盤力量，單日淨申購金額突破500億元大關。

投資人對於使用台股ETF參與台股後市的興趣持續維持高檔，再加上看好台股未來挑戰5萬點大關的信心仍強，12日台股回檔就吸引不少買盤積極進場卡位，單日台股ETF淨申購金額攀升至569.6億元，創下單日第五高紀錄。

進一步檢視個別標的表現，共計有11檔台股ETF單日淨申購金額超過10億元，依序為元大台灣50（0050）的114.3億元、主動中信台灣收益（00406A）95.5億元、群益半導體（00927）收益60.07億元、元大台灣50正2（00631L）的57.3億元、主動野村台灣50（00985A）的42.3億元、群益臺灣加權正2（00685L）的41.5億元、元大高股息（0056）29.2億元、凱基台灣TOP50（009816）的28.3億元、復華台灣科技優息（00929）19.8億元、主動群益科技創新（00992A）19.5億元、主動統一台股增長（00981A）12.2億元。

以類型來看，主動式一共入列四檔最多，而高股息、槓桿型、一般市場指數都分別有兩檔，主題型則有一檔。

在買盤銀彈進場，再加上金融指數創高，傳產股撐盤下，多檔ETF規模也寫下新紀錄，包含元大高股息8,394.4億元、國泰永續高股息（00878）6,667.6億元、群益台灣精選高息（00919）6,310.2億元、大華優利高填息30（00918）的1,636.8億元、群益臺灣加權正2的764.1億元、主動中信台灣收益755.3億元、群益半導體收益（00927）688.7億元、主動野村台灣50的238.1億元、台新臺灣IC設計（00947）121.2億元、主動安聯台灣高息（00984A）105.07億元等等。

台股近期震盪幅度擴大，但市場普遍認為AI中長線成長趨勢尚未改變。主動中信台灣收益經理人張書廷表示，台積電（2330）將於15日召開法說會，若公司對AI需求、先進製程及後續營運展望維持正向，有望進一步提振半導體及AI供應鏈投資信心；反之，若展望僅符合市場預期，考量股價先前已反映部分樂觀預期，短線也不排除出現利多實現的震盪走勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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