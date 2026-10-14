台股高息ETF商品 有看頭

主要股市陷入震盪整理，費城半導體指數及韓股跌幅在2%以上，日股及台股跌幅也超過1%，但盤面上ETF仍有亮點，根據CMoney統計昨（13）日仍有12檔ETF收盤價改寫歷史新高，包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息等，整體以台股高息ETF大宗。

觀察12檔創高的ETF，投資台股的占半數，且以高息主題ETF為主，其餘有全球股兩檔，而美股、亞股、期信以及債券則各一檔。

從今年來市價含息表現來看，期街口布蘭特正2漲279.9%最驚人，其次為兩檔高股息ETF統一台灣高息動能（00939）76.07%和國泰永續高股息（00878）74.9%，其餘依序為野村全球航運龍頭72.6%、凱基優選30的62.6%、復華富時高息低波52.8%、元大台灣價值高息50.6%、中信亞太高股息38.3%、永豐優息存股26.07%、凱基全球菁英55的16.9%、富邦標普500的16.04%。

展望後市，統一台灣高息動能經理人林良一表示，市場對第4季台股展望普遍樂觀，上市櫃企業獲利成長、雲端資本支出擴張與AI新平台放量為股市表現基底，惟量縮創高、上檔賣壓沉重，短線預計以高檔震盪、底部墊高緩攻為主。

高息族群挾相對親民評價與穩定現金流，於資金高度集中AI的盤勢中，可望持續扮演防禦與資金停泊的避風港，建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式，參與台股後市成長行情。

地緣政治紛擾不斷也讓運輸、油價躍居盤面熱點。野村全球航運龍頭經理人張怡琳表示，全球航運市場進入第4季傳統旺季，隨著年底節慶備貨需求逐步釋出，加上航商持續透過運力調整因應市場變化，有望為航運市場帶來支撐。

另一方面，地緣政治持續牽動全球能源與貨物流向，航線調整及運力供需結構的變化，也使航運產業持續受到市場關注。

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