聽新聞
0:00 / 0:00

台股高息ETF商品 有看頭

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

主要股市陷入震盪整理，費城半導體指數及韓股跌幅在2%以上，日股及台股跌幅也超過1%，但盤面上ETF仍有亮點，根據CMoney統計昨（13）日仍有12檔ETF收盤價改寫歷史新高，包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息等，整體以台股高息ETF大宗。

觀察12檔創高的ETF，投資台股的占半數，且以高息主題ETF為主，其餘有全球股兩檔，而美股、亞股、期信以及債券則各一檔。

從今年來市價含息表現來看，期街口布蘭特正2漲279.9%最驚人，其次為兩檔高股息ETF統一台灣高息動能（00939）76.07%和國泰永續高股息（00878）74.9%，其餘依序為野村全球航運龍頭72.6%、凱基優選30的62.6%、復華富時高息低波52.8%、元大台灣價值高息50.6%、中信亞太高股息38.3%、永豐優息存股26.07%、凱基全球菁英55的16.9%、富邦標普500的16.04%。

展望後市，統一台灣高息動能經理人林良一表示，市場對第4季台股展望普遍樂觀，上市櫃企業獲利成長、雲端資本支出擴張與AI新平台放量為股市表現基底，惟量縮創高、上檔賣壓沉重，短線預計以高檔震盪、底部墊高緩攻為主。

高息族群挾相對親民評價與穩定現金流，於資金高度集中AI的盤勢中，可望持續扮演防禦與資金停泊的避風港，建議投資人可透過定期定額或定期不定額方式，參與台股後市成長行情。

地緣政治紛擾不斷也讓運輸、油價躍居盤面熱點。野村全球航運龍頭經理人張怡琳表示，全球航運市場進入第4季傳統旺季，隨著年底節慶備貨需求逐步釋出，加上航商持續透過運力調整因應市場變化，有望為航運市場帶來支撐。

另一方面，地緣政治持續牽動全球能源與貨物流向，航線調整及運力供需結構的變化，也使航運產業持續受到市場關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 商品 國泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

八檔ETF逆勢創高價 0056、00878等單日市價強彈

台股 ETF 受益人周增7萬 00919、00927、0056等11檔人氣逆勢創高

市值型、高息型 人氣旺

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

相關新聞

五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

台股昨（13）日盤中一度殺1,235點，測試48K支撐，最低下探48,066點，不僅沒有影響投資人對台股ETF的熱情，更傾向踴躍執行逢低進場，推升台股ETF成交值倍增且再現千億元局面，更有五檔台股ETF成交值飆出新天量。

高含「積」量ETF 買盤關注

台積電明（15）日舉行第3季法說會。由於台積電9月營收為歷史次高，加上AI與高效能運算需求持續升溫，市場關注第3季營運成果、第4季展望，以及先進製程、先進封裝與AI需求最新動向。

高含「金」量ETF 紅不讓

台股受美股費半指數大跌拖累，昨（13）日失守49K大關，台股ETF也跌多漲少。不過，金融指數逆勢收紅，帶動多檔持有金融股的台股ETF績效收紅。

台股高息ETF商品 有看頭

主要股市陷入震盪整理，費城半導體指數及韓股跌幅在2%以上，日股及台股跌幅也超過1%，但盤面上ETF仍有亮點，根據CMoney統計昨（13）日仍有12檔ETF收盤價改寫歷史新高，包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息等，整體以台股高息ETF大宗。

海外科技型ETF 績效分化

美股近期受到通膨壓力、美債殖利率高檔震盪等影響，主動式海外科技股票型ETF績效明顯分化，近月雖普遍反彈，但近三個月僅主動中信ARK創新、主動安聯美國科技、主動摩根美國科技等三檔維持正報酬，但面對市場震盪、利率變數及地緣政治風險干擾，不如聚焦企業基本面與長期產業趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。