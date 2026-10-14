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海外科技型ETF 績效分化

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美股近期受到通膨壓力、美債殖利率高檔震盪等影響，主動式海外科技股票型ETF績效明顯分化，近月雖普遍反彈，但近三個月僅主動中信ARK創新、主動安聯美國科技、主動摩根美國科技等三檔維持正報酬，但面對市場震盪、利率變數及地緣政治風險干擾，不如聚焦企業基本面與長期產業趨勢。

根據CMoney統計至13日，觀察近一個月及近三個月績效，主動式海外科技成長型ETF績效呈現顯分歧。值得注意的是，拉長至近三個月觀察，僅主動中信ARK創新、主動安聯美國科技、主動摩根美國科技維持正報酬，分別上漲6.8%、2.6%、1.7%，表現強勢。

另外，近一個月多數產品反彈，主動統一前沿科技漲幅達10.2%，表現居前；其次依序為主動摩根美國科技漲7.3%、主動中信ARK創新漲6.8%、主動安聯美國科技漲6.2%、主動元大AI新經濟漲6.1%、主動群益美國增長漲5.1%、主動台新龍頭成長漲3.7%、主動統一全球創新漲3.5%、主動復華全球50漲2.2%，美國科技股近期反彈帶動相關ETF回升。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，美國10年期公債殖利率雖維持高檔，持續對科技股評價面帶來壓力，但經歷前波修正後，市場已逐步消化部分利率風險。未來若長天期公債殖利率逐步趨穩，市場關注焦點可望重新回到企業營收與獲利表現，具備穩健現金流、良好財務體質及明確成長動能的科技企業，仍有望透過獲利成長消化估值壓力。

洪華珍指出，第3季財報將是觀察美國科技股的重要風向球。根據FactSet預估，美國科技產業第3季營收年增率達39.7%，獲利年增率達63.5%。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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海外科技型ETF 績效分化

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