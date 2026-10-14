高含「積」量ETF 買盤關注

台積電明（15）日舉行第3季法說會。由於台積電9月營收為歷史次高，加上AI與高效能運算需求持續升溫，市場關注第3季營運成果、第4季展望，以及先進製程、先進封裝與AI需求最新動向。

面對台股高檔震盪，投資人與其費心猜測個股高低點，法人建議可透過高含積量科技ETF分批布局，掌握台積電與台灣科技產業長線成長契機。

統計至8日，台積電權重超過五成的ETF中，富邦科技ETF（0052）含積量達63.2%，居表列ETF之冠，其次為富邦台50、元大台灣50的56.5%，元大MSCI台灣54%、富邦摩台53.8%及富邦公司治理52.6%。隨台積電法說登場，將是觀察後續科技景氣的重要風向球，0052除了具備高含積量特色，更可一次布局台灣科技產業，成為參與AI長線趨勢的工具之一。

法說會前外資看多聲浪持續升溫。根據各券商截至12日最新預估，麥格理將台積電未來12個月目標價上調至4,410元，花旗上看4,000元，其餘表列券商目標價介於3,300元至3,700元，七家券商均給予正向評等，反映市場對台積電後市仍抱持高度期待。

不過，好公司也難免遇上震盪。以今年7月國際市場波動為例，台積電自6月22日收盤高點2,510元，一度回落至7月29日2,200元，最大跌幅12.3%；但7月底台積電單月仍上漲0.6%。面對市場急跌，與其等待難以預測的最低點，透過ETF定期定額或拉回分批布局，有助降低擇時壓力。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，目前AI需求已由GPU、ASIC等先進運算晶片，向光通訊、電源管理IC及功率半導體等領域擴散。

全球雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，相關需求亦延伸至先進製程、先進封裝、AI伺服器及關鍵零組件，台灣科技供應鏈仍是全球AI浪潮的重要受惠者。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。