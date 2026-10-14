五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

台股昨（13）日盤中一度殺1,235點，測試48K支撐，最低下探48,066點，不僅沒有影響投資人對台股ETF的熱情，更傾向踴躍執行逢低進場，推升台股ETF成交值倍增且再現千億元局面，更有五檔台股ETF成交值飆出新天量。

以美股為首的市場拉回整理，台股也跟著回檔，逢低買盤也趁機進場撿，根據CMoney統計，台股ETF昨日總成交值達1,247.5億元，較前一個交易日增加677.1億元或118.7%，為今年的單日第十大。

進一步檢視個別標的表現，隨著台股進入高檔震盪局面，買盤聚焦「領息」，共計有五檔台股ETF昨日成交值創下新高，依序為主動中信台灣收益118.8億元、群益半導體收益65.2億元、主動野村台灣50的49.7億元、台新臺灣IC設計10.9億元、台新臺灣半導體30的4.8億元，這五檔近期都配出高息，進而成為資金追逐焦點，日成交值成長64.4%至413.02%間不等。

台新臺灣IC設計和台新臺灣半導體30都將在16日除息，每受益權單位擬配發2元、2.2元，換算單季配息殖利率均約5.1%；群益半導體收益和主動野村台灣50則在19日除息，每受益權單位擬配發2元、2.15元，換算單季配息殖利率5.04%、單期配息率9.09%。至於主動中信台灣收益則即將在15日進行新一輪收益分配評價，後續配息水準能否延續前三次平均單月配息殖利率1.4%的表現，成為市場關注焦點。

從今年來表現觀察，台新臺灣IC設計和群益半導體收益市價含息漲幅都超過100%，台新臺灣半導體30也有九成以上的漲幅。

主動野村台灣50經理人林浩詳表示，隨新一代GPU平台與雲端業者自研ASIC出貨放量，AI供應鏈成長動能可望延續，對第4季台股維持正向看法。

台新臺灣IC設計經理人黃鈺民表示，OpenAI向投資人揭露9月底年化營收接近500億美元，與市場預期產生約200億美元巨大缺口，使美股科技股的股價表現震盪，影響台股表現。

群益半導體收益經理人謝明志指出，雖然短線上股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。