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五檔ETF成交爆天量！台股震盪 資金湧向高息收商品

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股昨（13）日盤中一度殺1,235點，測試48K支撐，最低下探48,066點，不僅沒有影響投資人對台股ETF的熱情，更傾向踴躍執行逢低進場，推升台股ETF成交值倍增且再現千億元局面，更有五檔台股ETF成交值飆出新天量。聯合報系資料照
台股昨（13）日盤中一度殺1,235點，測試48K支撐，最低下探48,066點，不僅沒有影響投資人對台股ETF的熱情，更傾向踴躍執行逢低進場，推升台股ETF成交值倍增且再現千億元局面，更有五檔台股ETF成交值飆出新天量。聯合報系資料照

台股昨（13）日盤中一度殺1,235點，測試48K支撐，最低下探48,066點，不僅沒有影響投資人對台股ETF的熱情，更傾向踴躍執行逢低進場，推升台股ETF成交值倍增且再現千億元局面，更有五檔台股ETF成交值飆出新天量。

美股為首的市場拉回整理，台股也跟著回檔，逢低買盤也趁機進場撿，根據CMoney統計，台股ETF昨日總成交值達1,247.5億元，較前一個交易日增加677.1億元或118.7%，為今年的單日第十大。

進一步檢視個別標的表現，隨著台股進入高檔震盪局面，買盤聚焦「領息」，共計有五檔台股ETF昨日成交值創下新高，依序為主動中信台灣收益118.8億元、群益半導體收益65.2億元、主動野村台灣50的49.7億元、台新臺灣IC設計10.9億元、台新臺灣半導體30的4.8億元，這五檔近期都配出高息，進而成為資金追逐焦點，日成交值成長64.4%至413.02%間不等。

台新臺灣IC設計和台新臺灣半導體30都將在16日除息，每受益權單位擬配發2元、2.2元，換算單季配息殖利率均約5.1%；群益半導體收益和主動野村台灣50則在19日除息，每受益權單位擬配發2元、2.15元，換算單季配息殖利率5.04%、單期配息率9.09%。至於主動中信台灣收益則即將在15日進行新一輪收益分配評價，後續配息水準能否延續前三次平均單月配息殖利率1.4%的表現，成為市場關注焦點。

從今年來表現觀察，台新臺灣IC設計和群益半導體收益市價含息漲幅都超過100%，台新臺灣半導體30也有九成以上的漲幅。

主動野村台灣50經理人林浩詳表示，隨新一代GPU平台與雲端業者自研ASIC出貨放量，AI供應鏈成長動能可望延續，對第4季台股維持正向看法。

台新臺灣IC設計經理人黃鈺民表示，OpenAI向投資人揭露9月底年化營收接近500億美元，與市場預期產生約200億美元巨大缺口，使美股科技股的股價表現震盪，影響台股表現。

群益半導體收益經理人謝明志指出，雖然短線上股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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高含「積」量ETF 買盤關注

台積電明（15）日舉行第3季法說會。由於台積電9月營收為歷史次高，加上AI與高效能運算需求持續升溫，市場關注第3季營運成果、第4季展望，以及先進製程、先進封裝與AI需求最新動向。

高含「金」量ETF 紅不讓

台股受美股費半指數大跌拖累，昨（13）日失守49K大關，台股ETF也跌多漲少。不過，金融指數逆勢收紅，帶動多檔持有金融股的台股ETF績效收紅。

台股高息ETF商品 有看頭

主要股市陷入震盪整理，費城半導體指數及韓股跌幅在2%以上，日股及台股跌幅也超過1%，但盤面上ETF仍有亮點，根據CMoney統計昨（13）日仍有12檔ETF收盤價改寫歷史新高，包含國泰永續高股息、元大台灣價值高息等，整體以台股高息ETF大宗。

海外科技型ETF 績效分化

美股近期受到通膨壓力、美債殖利率高檔震盪等影響，主動式海外科技股票型ETF績效明顯分化，近月雖普遍反彈，但近三個月僅主動中信ARK創新、主動安聯美國科技、主動摩根美國科技等三檔維持正報酬，但面對市場震盪、利率變數及地緣政治風險干擾，不如聚焦企業基本面與長期產業趨勢。

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