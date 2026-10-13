半導體股愈跌愈買！台股半導體ETF10月人氣王 連兩周受益人數飆新高

台股愈跌，ETF投資人愈愛進場撿便宜，根據集保結算所統計，截至10月8日，台股六檔半導體ETF總受益人數達49.2萬人，逼近50萬人大關，為連續第二周創新高；不足一張的零股人數，最新人數也達8.5萬人，為連續第六周創新高。

券商財富管理主管表示，AI投資狂熱下，台股半導體ETF近年含息報酬率翻倍漲，10月半導體除息ETF中，台新臺灣半導體30（00904）、台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）等推出高配息金額吸睛，年化配息率上看兩成，帶旺整體台股半導體ETF買氣升溫，隨本周多檔ETF除息日登場，遇半導體股近期遇逆風，跟著大盤表現震盪，反而吸引更多投資人大撿便宜瘋卡位，投資人氣持續發燒。

至於各別ETF表現方面，根據CMoney統計顯示，國內六檔半導體ETF中，計有00904、台新臺灣IC設計、群益半導體收益、兆豐台灣晶圓製造（00913）以及中信關鍵半導體（00891）等五檔ETF最新受益人數創新高，若觀察ETF受益權單位數方面，表現最好的有群益群益半導體收益、00904兩檔，10月以來截至12日為止，單位數分別增加18.7%、14.3%，維持兩位數以上的正成長，展現10月高人氣、高買氣的雙優表現。

投資專家表示，最近半導體ETF優勢升級，從過去追求高資本利得為主要特色，轉向高成長、高配息兩者有機會同時兼顧，尤其是本周以來，00904、台新臺灣IC設計、群益半導體收益將相繼展開除息，各家除推高配息金額吸睛外，年化配息率更上看兩成，帶旺整體半導體ETF買氣升溫，成為近期台股ETF超人氣吸鈔機，建議投資人選擇這類熱門半導體商品，仍須注意價格波動情形，採分批或定期布局為宜，若是中長期投資人，則應觀察ETF含息的總報酬率表現、並同時關注除息後的填息狀況。

台新投信量化投資部指出，展望2027年全球半導體產業前景，根據美系外資最新報告顯示，CPO未來能否快速擴大規模，關鍵不僅在於晶片製造，更在於光電測試與先進封裝能力。隨著輝達（NVIDIA）Rubin Ultra NVL576於2027年下半年導入CPO，並在2028年Feynman世代進一步放量，相關台廠半導體測試設備及封裝需求可望迎來新一波成長；另外，在AI加速器客製化浪潮下，從AI運算晶片本身外溢到周邊趨勢，也讓台灣IC設計公司像是信驊（5274）、群聯（8299）、瑞昱（2379），及IC設計服務業者，明後年都有發揮成長空間，股價中長線也不看淡。

台新投信建議，10月台股ETF除息秀強強滾，AI、半導體等科技ETF挾高配息吸睛又吸金，加上進入AI新時代後，高配息科技型ETF透過AI供應鏈的成長機會，可以在爭取資本增值的同時，輔以ETF本身具月配息／季配息機制，提供投資人更多現金流選擇，是繼台股高股息ETF外，適合存股領息投資人追求「成長+配息」兩頭甜的參考標的，投資人趁ETF除息前搶進，有望掌握領息收益，息利雙收贏面大。

不過，台新投信強調，半導體ETF預估年化配息率不等於實際報酬率，投資人想參加半導體ETF除息行情，除看ETF預估配息金額外，其他如股價含息報酬率（總報酬）、配息穩定性及成分股組成變化，也都值得納入中長期投資考量，並且注意市場搶進高配息ETF後，可能出現成交價與淨值偏離的影響。

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