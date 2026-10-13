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SpaceX低點反彈逾五成 這些ETF搶攻太空題材

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

SpaceX近期利多消息頻頻，9月完成第14次Starship測試，隨著發射成本下降，市場預期將有助於推動Starlink衛星寬頻服務擴張，並為未來太空AI運算衛星網路發展奠定基礎；此外，收購800 MHz頻譜，進軍美國行動電信市場。

受樂觀預期帶動，SpaceX股價自8月低點反彈逾50%，並重返IPO發行價。在那斯達克100指數持續創高的背景下，SpaceX與太空經濟題材再度受到市場關注。

根據統計，布局SpaceX的國內ETF有16檔，其中玉山未來全球算力（009827）權重最高，達11.6%，其次為主動統一前沿科技（00411A）8.5%，主動中信ARK創新（00983A）、主動統一全球創新（00988A）則達5至6%權重，可望隨著股價揚升而受惠。

玉山未來全球算力ETF（009827）經理人楊立楷表示，隨著自由流通股數持續增加，將有助於提升指數納入空間及ETF等被動資金配置需求，如近期Nasdaq 100指數已將SpaceX權重自1.28%大幅上調至2.82%，增量資金流入將可望形成新的承接力量，有利支撐股價表現。

半導體等科技類股交易擁擠程度已逐步降溫，市場資金配置趨於均衡，加上SpaceX被動資金需求持續擴大，算力概念股整體籌碼結構已較上半年明顯改善，若短期因評價修正或利率變動造成股價震盪，反而有望為投資人提供良好中長期布局時機。

此外，美股財報季即將到來，市場預估第3季S&P 500獲利年增率將達29.5%，且獲利預估仍持續上修。穩健經濟基本面與強勁獲利成長動能，將有助於抵禦利率上升所帶來的評價壓縮壓力，特別是美股、台韓科技供應鏈等獲利能見度更高的族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

SpaceX 太空 ETF

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