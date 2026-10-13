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0056配1.72元衝年化12％！抱18年滾出2千萬 懶錢包：少做1事少賺35％

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
0056宣布單季配息1.72元引發熱議，但懶錢包提醒，長期存股若未將股息再投入，18年後資產可能少約35%，且高股息ETF在大多頭中未必能贏過大盤。聯合報系資料照
0056宣布單季配息1.72元引發熱議，但懶錢包提醒，長期存股若未將股息再投入，18年後資產可能少約35%，且高股息ETF在大多頭中未必能贏過大盤。聯合報系資料照

台股多頭行情熱絡，高股息ETF揮別過往沉悶走勢。老牌高股息ETF元大高股息（0056）2026年第4季宣布配發創新高的1.72元，年化殖利率挑戰12％，引發存股族高度熱議。

財經YouTuber「懶錢包」在影片中指出，0056在歷經前兩年相對落後的低潮後，今年搭上AI題材繳出亮眼成績；然而她也提醒，長期存股若忽略「股息再投入」，18年下來累積財富恐大幅縮水約35％。

單季配1.72元創新高

根據懶錢包分析，0056掛牌上市超過18年，目前股東人數突破167萬人，定期定額戶數達33萬8456戶，資產規模更突破8089億元，在台股ETF市場穩居人氣與規模前段班。

2026年前9個多月，0056含息報酬率高達67.06％，有望挑戰歷史次高紀錄；配息表現更屢創新高，從7月的1.35元進一步拉升至10月的1.72元，讓領息族大呼驚喜。

單筆投入18年滾出7倍

針對長期報酬表現，懶錢包試算指出，0056成立以來累積報酬率達595.1％。

若投資人於2007年底單筆投入100萬元且股息全數再投入，18年多後的今天資產將膨脹至695萬元；若當初投入250萬元，總資產更成長至1737萬元，財富增長近7倍。

在小資族最常採取的定期定額策略方面，若從掛牌初期即執行每月16日扣款且「股息再投入」：

每月扣款1萬元：18年累計投入本金225萬元，資產可滾至1047萬元（獲利822萬元）。

每月扣款2萬元：累計投入本金450萬元，資產更可累積至2095萬元（獲利1645萬元），總報酬率達365.75％。

殖利率非報酬率

不過，懶錢包特別強調「殖利率不等於報酬率」。

若投資人習慣將領到的現金股利花掉、未再投入市場，同樣月扣2萬元，18年後資產僅累積至1360萬元，相比股息再投入的版本，最終資產差距高達735萬元，財富累積少了大約35％。

大多頭難掩落後大盤

此外，懶錢包也提醒投資人注意隱含風險與成本。

台股近10年大盤含息報酬率達641.83％，而0056同期為384.52％，高股息選股機制在長期大多頭時難免落後市場平均；且如今動輒10％以上的高殖利率，多半仰賴資本利得配發，一旦市場行情轉平或走空，降息潮恐將重演。

加上0056經理費率尚未隨規模擴大而大幅調降，投資人進場前應先釐清自身現金流需求與長期總報酬代價，切莫單純看配息金額追高。

◎本文獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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