正二ETF賺到2千萬就穩了？他示警恐腰斬：股災、失業、還不出貸款

如果你現在因為槓桿ETF而擁有市值兩千萬的投資部位，非常恭喜你！但想像一下，萬一明年讓你的帳面少了一千萬，你的想法會是什麼？如果你的投資本金是來自於貸款，感受又會如何？萬一還遇上失業、還不出貸款呢？

你等等應該會在下面留言區看到有人跳出來喊：「要趕快加碼啊！」「反正自己還得起，不怕啦！」「我有留預備金啊！」「反正我投入本金只是幾百萬，剩一千萬也是賺啊！」看到你這麼說我就放心了。也有人認為：「認知決定你的財富，不敢買正二就沒辦法變富有。」

這時可能有人會問：「所以只要留足夠的預備金，是不是就可以勇敢買正二？」「我的職業是公務員，不怕沒收入，是不是買正二就對了？」

我沒有要反駁以上說法。但如果你不是那些本來就有錢、不怕丟工作、不用擔心房貸、生活費以及小孩學費的人，你真心認為自己不擔心下跌？還是因為你沒看過台股下跌？

在2022年股債齊跌的時候，有很多人在說：「配置債券也是會跌啊！」但現在脆上那些鼓吹要勇敢貸款all in正二的人，你們有遇過真正的下跌嗎？我沒有要唱衰任何人，只是想提醒一下，真正的崩盤會比2022年來得可怕與劇烈。

我也不喜歡看到股市崩盤，但很多事情不是你想就不會遇到的。人生最可怕的，就是你認為什麼事情都是理所當然，譬如說「台股只會漲不會跌」。

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