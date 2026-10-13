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韓股成交量暴跌70％！009829經理人揭背後原因 定期定額成布局策略

聯合新聞網／ 綜合報導
韓股成交量較高峰大減70%，大華韓國KOSPI 50（009829）經理人看好AI記憶體長期需求，建議透過定期定額分批布局。圖／聯合報資料照片
韓股成交量較高峰大減70%，大華韓國KOSPI 50（009829）經理人看好AI記憶體長期需求，建議透過定期定額分批布局。圖／聯合報資料照片

近期南韓股市遭遇外資與短線資金撤離潮，市場成交量較5月高峰暴跌高達70%，引發外界對半導體景氣循環續航力的質疑與討論。

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷指出，市場過度集中於三星電子與SK海力士兩大記憶體巨頭的疑慮，伴隨近期修正與外資調節，反而讓股價回落至更具吸引力的合理評價區間。

專家表示，對於看好南韓產業長線基本面與全球 AI 記憶體剛性需求的投資人而言，當市場雜音紛至、短線人氣冷清之際，正是透過大華韓國KOSPI 50（009829）以「定期定額」分批佈局、低檔默默累積單位數的最佳時機。

賴昱廷分析指出，韓股自今年稍早的高峰拉回，主因在於市場擔憂記憶體超級週期是否見頂，加上外資短線獲利了結與高槓桿資金退場。不過，從產業實質面來看，AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）與高階DRAM的強勁需求並未消失，記憶體供應鏈在歷經修正後，籌碼面反而逐漸沉澱。

賴昱廷強調，009829不僅聚焦韓股最具代表性的半導體雙雄，同時涵蓋汽車、金融與多元重工等具備高殖利率與政策防禦力的龍頭企業，能有效分散單一產業過度集中所帶來的短線震盪風險。

面對市場的劇烈變化，賴昱廷建議投資人，投資理財最怕在追高殺低中迷失方向。歷史經驗顯示，當市場情緒轉趨保守、成交量萎縮時，反而是最適合進行「定期定額」的築底期。

藉由紀律扣款拉長投資時間軸，不僅能利用微笑曲線攤平持股成本，更能以最從容的姿態參與未來韓股評價修復與產業景氣回溫的長期果實。

009829定期定額優勢分析表

評估面向市場現況分析定期定額優勢
市場情緒與籌碼1. 韓股成交量較5月高點累跌約70%；2. 外資短線調節，市場對記憶體週期續航力存疑市場過熱降溫、籌碼沉澱，短線回檔反而提供極佳的長線切入點與低成本累積機會。
資產配置防禦1. 單一科技產業與權重過度集中引發市場波動；2. 總體經濟與資金面面臨短線調整壓力009829同步涵蓋科技、金融與重工等多元龍頭，兼顧成長與防禦，降低單一標的波動風險。
投資策略市場雜音紛擾，短線行情陷入量縮盤整透過定期定額紀律扣款，克服追高殺低心理，以時間換取空間，迎接未來評價重估行情。

資料來源：彭博｜截至2026/10/13

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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