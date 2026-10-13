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AI能取代財經老師？PTT熱議3.5萬元投資課 網：買0050就好

聯合新聞網／ 綜合報導
財經課程特價3.5萬元值得買嗎？PTT網友熱議AI能否取代投資老師，有人直言買0050就好。（中央社）
財經課程特價3.5萬元值得買嗎？PTT網友熱議AI能否取代投資老師，有人直言買0050就好。（中央社）

AI工具越來越普及，還有必要花錢上財經課、請理財顧問嗎？一名網友在PTT股板發文，認為AI已具備金融分析能力，甚至提到《黑天鵝效應》作者塔雷伯對AI的看法，引發網友討論。有人認為投資知識可以靠AI與自學取得，也有人指出，財經老師仍有AI難以取代的價值。

原PO以「現在還有人去上財經課或請顧問？」為題發文，表示自己前一天利用AI進行迴歸分析，算出台積電的迴歸係數為0.4多、p值小於0.001，認為具備大學統計基礎的人應該能理解。他因此質疑，既然AI已能協助金融分析，投資人是否還需要找金融顧問，甚至連理財機器人的存在價值也值得討論。

貼文曝光後，不少網友認同AI已改變投資學習方式，留言表示「AI至少比90%老師強 還可以無限發問問到你爽為止」、「不如問AI」、「我都請GPT」。也有人認為，投資其實可以靠自己學習，不一定要付費上課。

至於財經課程值不值得買，也引發討論。一名網友分享，自己上週曾想購買特價3.5萬元的課程，最後因為優惠過期而沒買。另有人直言「買0050就好了，買課的錢課金玩遊戲別看盤反而賺更多」，也有人表示「真的買0050就好 上啥財經課？」

不過，並非所有人都認為AI能完全取代財經老師。有網友提醒，AI也可能引用網紅業配課程的資料，使用者未必有能力判斷內容是否可靠。另有人點出投資人的心理需求，認為「買課輸錢可以有人怪 買Ai輸錢只能怪自己」，還有人直言「ai給不了情緒加值 老師可以」，顯示這場討論不只關乎投資知識，也涉及投資人對陪伴與責任的需求。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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