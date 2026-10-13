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台股一度大跌逼近48K 投資人狂買ETF這檔爆量百萬張
台股13日一度大跌逼近48,000點大關，不過投資人反而大幅加碼ETF，盤中個股成交量前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾108萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾45萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾29萬張排名第四、主動統一台股增長（00981A）逾20萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾33萬張排名第三。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有2,836萬，台積電（2330）有570萬，南亞科（2408）有520萬，凱基台灣TOP50（009816）有481萬，元大台灣50正2有410萬，前五大有三檔ETF。
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