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美股高檔震盪 這檔ETF穩居海外定期定額冠軍
受惠企業獲利強勁，10月那斯達克綜合指數與美國標普500指數陸續創高，據證交所最新公布9月定期定額戶數統計，元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ維持正成長，為國人最愛美股標的前二。
觀察證交所9月定期定額排行榜，追蹤美股大型指數的3檔海外股票型ETF，元大S&P500以月增近2%，總戶數來到4.6萬居冠，富邦NASDAQ則略增166戶至3.6萬、而國泰費城半導體則呈現月減。
同步觀察至10月8日最新投資人數，元大S&P500今年以來成長近5成，無論定期定額、投資人數均創歷史新高。
法人分析，標普500指數主軸隨時代演進，並多次獲股神巴菲特推薦一般人選擇作為核心配置。根據S&P Global統計，標普500指數長期報酬優於絕大多數美股主動基金，且時間愈長，愈能突顯被動投資優勢。據2025年統計79%的美國大型主動基金表現遜於標普500指數。
全球股市進入第3季高檔震盪，元大S&P500維持正報酬展現抗震性。目前全球規模前三大ETF均追蹤標普500指數，反映被動投資高度仰賴標普500指數長期穩定表現，持續性的資金流入也支持標普500指數市值成長，挑戰新高表現。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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