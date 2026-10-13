台股震盪ETF買氣反升溫 00406A 爆量百萬張！卡位新一輪配息

亞股13日開盤全面走跌，台股一度大跌逾1,200點，不過ETF交投依舊火熱。成交量前五名有四檔都是ETF，其中主動中信台灣收益（00406A）成交量一舉突破百萬張，人氣爆棚。

值得注意的是，群益臺灣加權正2（00685L）及元大台灣50正2（00631L）均屬槓桿型ETF，在大盤明顯回檔之際交易升溫，反映部分投資人透過高Beta特性的工具參與市場波動；另一方面，主動式ETF00406A同樣維持高成交量，顯示在行情震盪之際，兼顧收益與主動選股的投資策略也持續受到市場關注。

00406A近期持續維持高交易熱度，可能與近期台股波動加劇，以及兼顧收益與成長的產品訴求受到投資人青睞有關。近十個交易日平均成交量達32.8萬張，居所有ETF之首，成為近期市場關注度相當高的ETF之一。

投資專家表示，00406A自6月掛牌以來，已進行三次收益分配，前三次每單位分別配發0.128元、0.138元及0.138元；以各次除息前價格換算，單次配息年化率約落在16%至19%之間。

在收益來源方面，00406A可透過掩護性買權策略收取權利金，增加可分配收益來源。近期台股波動加劇，也使市場關注選擇權策略的收益機會。隨著10月15日將進行新一輪收益分配評價，後續配息水準能否延續前三次表現，將成為市場關注焦點。

台股近期震盪幅度擴大，但市場普遍認為AI中長線成長趨勢尚未改變。主動中信台灣收益ETF（00406A）經理人張書廷表示，台積電將於15日召開法說會，若公司對AI需求、先進製程及後續營運展望維持正向，有望進一步提振半導體及AI供應鏈投資信心；反之，若展望僅符合市場預期，考量股價先前已反映部分樂觀預期，短線也不排除出現利多實現的震盪走勢。

張書廷認為，AI仍是中長期投資主軸，但隨著指數位階墊高，資金可能從單純追逐大型權值股，進一步向具實質業績支撐的供應鏈擴散，可持續留意先進製程、PCB／CCL、先進封裝、散熱、CPO及高速傳輸等族群。其中，PCB產業第3季營收已有基本面支撐，後續AI伺服器升級帶動的高階材料與相關零組件需求，仍值得持續關注。

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