台股盤中跌880點！009826幾乎平盤「動也不動」 全球分散布局優勢浮現

台股逼近5萬點之際出現明顯回檔，加權指數盤中重挫880點、跌幅1.78%，下滑至48421.96點。多檔海外主動式及科技ETF同步走弱，但主打全球分散布局的貝萊德世界股票（009826）相對抗跌，盤中僅下跌0.01元、跌幅0.10%，來到10.11元，幾乎維持平盤，也讓「買下全世界」的配置策略受到關注。

受到科技股回檔影響，主動統一全球創新（00988A）盤中下跌4.47%、主動元大AI新經濟（00990A）跌4.55%、主動復華全球50（00409A）跌3.73%，主動台新龍頭成長（00986A）也下跌2.32%。

雖然各檔ETF的投資方向不同，不能單憑一天漲跌判斷長期表現，但這波行情也反映出集中投資科技股與分散布局全球市場的差異。

聚焦科技創新、AI題材的海外ETF，在多頭行情中通常更有上漲爆發力，但市場轉弱時，跌幅也可能較大。

相較下，009826以全球大型優質企業為布局核心，涵蓋不同國家與產業，不把資金集中在單一科技題材或市場，有助於分散個別產業下跌帶來的衝擊。

市場專家分析，單日漲跌不代表長期績效，但對重視資產穩健的投資人來說，台股處於高檔震盪時，適度配置009826這類全球分散型ETF，有機會降低投資組合受單一市場波動影響的程度，同時參與全球企業的長期成長。

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