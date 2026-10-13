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00985A掛牌一年報酬逾133％！績效超車0050 最新配息2.15元

聯合新聞網／ 綜合報導
主動野村台灣50（00985A）自掛牌至9月底累計總報酬率達133.8%，優於0050的124.6%，最新公告每單位配息2.15元。記者余承翰／攝影
主動野村台灣50（00985A）自掛牌至9月底累計總報酬率達133.8%，優於0050的124.6%，最新公告每單位配息2.15元。記者余承翰／攝影

台股逼近5萬點大關，盤面輪動劇烈且個股高度分化。財經節目主持人李兆華與分析師林漢偉指出，主動式「進化版台灣50」成為資金焦點，其中主動野村台灣50（00985A）掛牌一周年績效完勝元大台灣50（0050），展現出「最強50」的超額報酬實力。

林漢偉分析，00985A近一年報酬率達107.27%，優於0050的96.33%；歷經7月至10月震盪期，00985A繳出13.01%報酬率，同樣領先0050的8.39%。第三季單季漲幅6.48%，亦超越同類型產品。該ETF的核心在於7月回檔時展現高抗跌力，且8月中旬便領先大盤創歷史新高，兼具防守與攻擊彈性。

在選股策略上，00985A將範圍由市值前50大擴大至前150大，透過主動汰弱留強創造超額動能。以2025年表現為例，市值第51至150名中有多達28檔個股漲幅超越台積電，經理人加重布局潛力強勢股，促成整體績效大幅領先。

00985A近一年報酬率達107.27%，領先0050與同類型市值型產品。
00985A近一年報酬率達107.27%，領先0050與同類型市值型產品。

檢視最新前十大持股，00985A配置展現高度靈活性：

台積電（2330）：13.32%
智邦（2345）：3.42%
健策（3653）：3.41%
遠傳（4904）：3.02%
台積電期貨（CDF）：2.77%
台光電（2383）：2.73%
統一企業（1216）：2.71%
聯電（2303）：2.61%
昇達科（3491）：2.46%
奇鋐（3017）：2.46%

歷經第三季震盪，00985A展現抗跌力，近3個月走勢顯著超越0050。
歷經第三季震盪，00985A展現抗跌力，近3個月走勢顯著超越0050。

投組除了納入智邦、健策、台光電、昇達科等進攻型標的，亦搭配遠傳、統一企業等防禦型資產，並以台積電期貨提升操作彈性。

自2025年7月21日掛牌至今年9月底，累計總報酬率達133.8%，擊敗0050的124.6%與大盤的105.4%。

00985A上市滿周年累計報酬率達133.8%，前十大持股兼具進攻與防守配置。
00985A上市滿周年累計報酬率達133.8%，前十大持股兼具進攻與防守配置。

配息方面，00985A最新公告配發2.15元，年化配息率達18.3%，近一年報酬率達109%，雙雙超越0056、00919與00878等高股息ETF。

00985A預估配發2.15元，年化配息率突破18%，報酬率與配息率雙雙超越高股息ETF。
00985A預估配發2.15元，年化配息率突破18%，報酬率與配息率雙雙超越高股息ETF。

配息底氣源自豐厚的已實現資本利得，兼顧資產增值與現金流需求，本次除息最後買進日為10月16日。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息 配息 ETF 成分股

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