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00985A掛牌一年報酬逾133％！績效超車0050 最新配息2.15元
台股逼近5萬點大關，盤面輪動劇烈且個股高度分化。財經節目主持人李兆華與分析師林漢偉指出，主動式「進化版台灣50」成為資金焦點，其中主動野村台灣50（00985A）掛牌一周年績效完勝元大台灣50（0050），展現出「最強50」的超額報酬實力。
林漢偉分析，00985A近一年報酬率達107.27%，優於0050的96.33%；歷經7月至10月震盪期，00985A繳出13.01%報酬率，同樣領先0050的8.39%。第三季單季漲幅6.48%，亦超越同類型產品。該ETF的核心在於7月回檔時展現高抗跌力，且8月中旬便領先大盤創歷史新高，兼具防守與攻擊彈性。
在選股策略上，00985A將範圍由市值前50大擴大至前150大，透過主動汰弱留強創造超額動能。以2025年表現為例，市值第51至150名中有多達28檔個股漲幅超越台積電，經理人加重布局潛力強勢股，促成整體績效大幅領先。
檢視最新前十大持股，00985A配置展現高度靈活性：
台積電（2330）：13.32%
智邦（2345）：3.42%
健策（3653）：3.41%
遠傳（4904）：3.02%
台積電期貨（CDF）：2.77%
台光電（2383）：2.73%
統一企業（1216）：2.71%
聯電（2303）：2.61%
昇達科（3491）：2.46%
奇鋐（3017）：2.46%
投組除了納入智邦、健策、台光電、昇達科等進攻型標的，亦搭配遠傳、統一企業等防禦型資產，並以台積電期貨提升操作彈性。
自2025年7月21日掛牌至今年9月底，累計總報酬率達133.8%，擊敗0050的124.6%與大盤的105.4%。
配息方面，00985A最新公告配發2.15元，年化配息率達18.3%，近一年報酬率達109%，雙雙超越0056、00919與00878等高股息ETF。
配息底氣源自豐厚的已實現資本利得，兼顧資產增值與現金流需求，本次除息最後買進日為10月16日。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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