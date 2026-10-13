00918成台股震盪布局焦點！AI攻、金融守 法人揭2大投資優勢

台股近期受地緣政治與國際變數干擾，大盤走勢震盪打底，然而隨著10月重磅重頭戲—台積電（2330）法說會即將於10月15日登場，市場高度預期AI產業需求續強、資本支出上修將釋出正面訊息，點燃電子權值股與供應鏈的多頭契機。在此同時，金融股具備基本面穩健、營運具防禦特性的優勢，成為盤面抗震雙主流。

法人指出，兼具「AI衝鋒」與「金融奠基」雙核心配置的台股高股息ETF代表大華優利高填息30（00918），不僅成功搭上本波產業旺季列車，其獨特的填息篩選機制更讓定期定額的投資人有機會在震盪中「領股息、賺價差」，迎來進場布局的最佳時機。

大華銀投信指數量投資部門主管暨00918郭修誠分析指出，全球CSP（大型雲端服務商）資本支出維持強勁，加上AI晶片需求不墜，台積電法說會預期將釋出樂觀展望，激勵供應鏈營運動能延續。

郭修誠表示，00918在歷經成分股調整後，產業配置展現高度的進可攻、退可守特性。

其中，電子及電腦週邊設備族群如華碩、廣達、緯穎等成分股，全面受惠於AI伺服器與新機上市的拉貨旺季；而在防禦端方面，00918大幅納入體質強健、獲利穩居前段班的金融保險族群，如中信金、兆豐金、玉山金、台新新光金等，有效分散單一產業風險，在市場波動時發揮防禦優勢。

專家強調，投資高股息ETF不能只看帳面上的高殖利率，更要關注成分股的「填息能力」與企業獲利基本面。

00918身為國內首檔將「填息紀錄」納入重要篩選機制的ETF，能有效挑選出不僅配發優渥股利、更具備快速填息實力的優質企業。

面對10月中旬台積電法說利多發酵，定期定額投資人不妨視己身風險承受度，趁大盤震盪拉回時定期定額進場或單筆分批布局00918，不僅能透過金融股穩固下檔、藉AI標的推升總報酬，更有機會在兼顧配息與填息的策略下，參與台股第四季行情。

00918投資特色

項目 內容說明 核心投資策略 「優選股利＋高填息紀錄」雙效合一，追求股息與資本利得雙優勢 產業布局亮點 AI衝鋒群： 華碩、廣達、緯穎、緯創

金融奠基群： 中信金、兆豐金、玉山金、台新新光金 投資族群 重視企業基本面、追求填息潛力，並希望透過定期定額分散風險的長期投資人

資料來源：證交所、大華銀投信官網｜截至2026/10/13

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