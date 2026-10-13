0050、006208都賺錢！股民需要現金不知賣誰 網友推股票質押

投資ETF長期只買不賣，遇到需要用錢時該如何選擇？一名網友在PTT股板發文表示，預計今年底或明年初有一筆不到百萬元的支出，由於過去只有買進股票，沒有賣股經驗，因此想請教其他投資人，手上的0050、006208及槓桿型ETF究竟該先賣哪一檔，引發討論。

原PO透露，目前持股約80%為富邦台50（006208）、15%為元大台灣50（0050），另外5%則為正二ETF，三檔目前都是正報酬。他事先詢問Gemini，得到的建議是優先賣出006208，保留持有成本較低的0050及具進攻特性的正二ETF。不過，原PO反而傾向先賣00675L，主要擔心這檔ETF討論度偏低，未來可能面臨流動性不足的問題。

對於該先賣哪一檔，部分網友認為006208可以優先處理。有人表示「6208先賣啊 管理費比0050高」，也有網友提醒，不必過度在意哪一檔的買進成本較低，因為目前市值才是實際持有資產的價值。至於00675L的流動性疑慮，則有人認為，若不是一次買賣大量張數，不必太擔心無法成交，但也有持有人分享，一次賣出60張可能出現滑價問題。

另一派網友則主張先賣正二ETF，藉此降低投資組合的槓桿程度。有人直言「我會優先賣掉00675L等於停利降槓桿」，也有人建議先賣00675L，再考慮006208。由於原PO持有的正二ETF僅占總部位約5%，另有網友認為，不論先賣哪一檔，實際上都取決於希望保留多少股市曝險。

此外，不少網友提出股票質押的選項，認為若沒有看壞後市，不一定需要賣出持股。原PO也坦言，原本沒有想到質押，打算進一步了解。不過，也有人提醒，質押仍須支付利息，並面臨擔保品維持率及貸款條件變動風險。有網友指出「金流充足只是需要周轉那就質押」、「金流不足就賣股消費」，另有人認為既然年底就要用錢，現在距離支出時間不遠，資金安排應該保守一點。

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