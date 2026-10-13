00918短線回檔不用怕？存股達人曝3大指標 中期多頭連續48天

＊原文發文時間為10月11日

高股息ETF大華優利高填息30（00918）近期股價表現疲軟，臉書粉專「都明白的存股筆記」分享自身持股經驗，透露家中持有420張00918，利用配息支付女兒的預售屋工程款及未來房貸。面對近期股價走弱，他也透過自行建立的程式監控數據，再交由Gemini分析，觀察00918是否出現趨勢破壞訊號。

原PO表示，當初選擇00918有三個原因，包括配息高、填息穩定，以及航運、金融、電子三大產業配置，妻子聽完也同意投資。近期受到緯穎股價走弱及金融股高檔整理影響，00918表現疲軟，讓他持續緊盯走勢，但妻子並不在意，主要是過去持有長榮、元大金及00919的長期存股經驗，讓她相信高股息ETF仍有機會隨著資金輪動回升。

根據原PO提供的量化分析，00918當時收盤價為34元，已跌破20日成交量加權移動平均價（VWMA）34.9元，乖離率為負2.6%。雖然系統已將短期均線狀態從多頭轉為「非短期多頭」，但尚未判定為趨勢破壞，主要原因是跌破短期均價，在該模型中仍被視為回檔或整理，並不代表中期趨勢同步反轉。

進一步觀察中期指標，原PO分享的數據顯示，00918已連續48天維持中期均線多頭排列，綜合評分仍達9.5分。相較於系統中被判定觸及停損或趨勢破壞的標的，評分介於負0.5分至負7.5分，00918仍處於相對高分區間，因此系統尚未發出破線訊號。

依照這套量化系統的解讀，00918目前屬於「短線乖離修正、中期趨勢不變」，只要後續未出現帶量長黑或中期均線下彎等警訊，跌破20日均價仍被視為合理回檔，而非停損訊號。不過，這些結論來自原PO的自建模型與Gemini分析，並非未來股價走勢的保證。

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