00412A今日掛牌展現抗跌力道 台積電、台達電、愛德萬測試都入列

再有一檔主動式ETF報到，募集約61.2億元的主動安聯亞半導體（00412A）於13日掛牌上市，12日最新淨值9.86元，主要成分股包含台積電（2330）、台達電（2308）、愛德萬測試等。

以科技股為主的股市再度回檔，費城半導體指數昨日跌幅超過2%，今日韓股跌幅更是超過6%，日經225指數和台股盤中跌幅也超過2%，拖累盤面上韓股、半導體、日本PCB等相關ETF跌幅在5%之上，不過，主動安聯亞半導體盤中跌幅在2%之內，在亞股ETF亦或是主動式ETF中表現都相對抗跌。

根據安聯投信官網資料，截至8日，總持股比重為60.64%、持有38檔，前十大持股及權重依序為台積電8.53%、台達電子3.07%、愛德萬測試3.01%、大立光電（3008）2.63%、奇鋐（3017）2.55%、玉晶光（3406）2.51%、創意電子（3443）2.48%、揖斐電 2.43%、信驊科技（5274）2.30%、太陽誘電1.96%。

主動安聯亞半導體自9月23日成立，是安聯投信的第四檔主動式ETF，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採不配息，風險報酬等級RR4，風險屬型為積極型，ETF經理人是蕭惠中，依據目前規模經理費1.2%、保管費為0.15%。

主動安聯亞半導體聚焦亞洲半導體核心供應鏈，立足台灣、韓國、日本及新加坡等亞洲半導體重鎮，聚焦晶圓製造、先進封裝、IC設計及設備材料等核心領域，掌握全球技術升級、AI浪潮與供應鏈重組所帶動長期成長機會。

展望後市，主動安聯亞半導體經理人蕭惠中表示，日本8月實質薪資年增1.5%，已連續八個月成長，在薪資增幅高於通膨的環境下，有助於支撐內需及企業獲利表現。短期市場仍可能受到利率波動、評價調整及AI資本支出預期變化影響，但全球AI算力需求持續擴張、HBM與先進封裝供不應求，以及企業獲利持續上修等結構性趨勢並未改變。

在台股方面，近期全球市場持續受到美國利率政策、債券殖利率變化及地緣政治風險等因素干擾，但隨著相關不確定性逐步被市場消化，第4季投資焦點有望重新回到企業營收、獲利與產業基本面，台股也可望由企業獲利驅動展開下一階段表現。整體而言，亞洲握有全球最完整的半導體供應鏈，涵蓋晶圓代工、記憶體與先進封裝等關鍵環節，仍將是全球AI發展浪潮下的重要受惠區域。

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