四檔台股ETF年化配息率逾20% 這檔績效配息雙頭甜

2026年來台股漲勢凌厲，以逾70%的漲幅傲視全球股市，人氣滾滾的台股ETF績效也跟著水漲船高，而資本利得的挹注，也讓台股ETF的配息率越配越高。觀察投信ETF的配息概況，以預估年化配息率來看，過去的5%已算低配，10%以上為標配，在10月將配息的台股ETF中，更出現包括群益半導體收益（00927）在內的四檔超高配20%的台股ETF。法人表示，在大盤高檔之際，有不錯的配息金額及年化殖利率數據的台股ETF，是穩健投資人不錯的選擇，若能加上半導體科技AI主題，更能掌握息利雙收的投資契機。

ETF理財達人表示，群益半導體收益（00927）上漲107.93%漲幅居冠，受益人、規模都是最旺；主要原因是00927兼具〔半導體〕與〔高息〕兩大市場火熱主題，甫公布今年第四次季配息金額達每單位2元，年化配息率高達20.06%，連續四季創下配息金額新高，預計在10月19日除息，想參與領息的投資人，最晚需在10月16日買進。

00927 每1、4、7、10月配息，成分股皆為享譽全球的半導體供應鏈大廠，整體持股布局橫跨IC設計、晶圓代工與製造、封裝測試等領域，完整涵蓋半導體產業生態系，主要集中在先進製程與成熟代工（台積電、聯電、日月光），同時搭配傳統高息股（如瑞昱），兼具〔半導體〕與〔高息〕兩大市場火熱主題，有助投資人把握半導體產業成長行情，還能兼顧收益需求。

財富管理業者指出，今年台股搭上AI的趨勢潮流漲勢凌厲，一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機，整體而言，擁有台股半導體科技與配高息的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略，建議投資人可續抱。

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