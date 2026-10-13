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戰事再升溫 這檔ETF逆勢衝高逾4.5%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

中東地區戰事緊張，國際油價再度上衝，期街口布蘭特正2ETF（00715L）13日開盤股價跳空勁揚，早盤衝到75.85元，漲幅約4.6%，持續第四天漲勢。

街口投信表示，近期國際油價同時受到中東地緣政治風險與美國墨西哥灣能源設施受天候影響等因素牽動。前者可能增加荷莫茲海峽航運受阻及原油運輸成本攀升的風險，後者則可能影響美國原油生產與煉製活動。若供應端干擾持續，油價短期可能面臨較大的上行壓力。不過，後續仍須觀察實際供應中斷程度、能源庫存變化及全球需求表現，投資人宜審慎留意油價波動與相關市場風險。

街口投信彙整近期相關訊息：中東地區航運攻擊事件頻傳，加上颶風侵襲美國墨西哥灣沿岸能源設施，市場對全球石油供應受阻的疑慮升溫，帶動國際油價上周已開始走揚。外媒報導，英國海事貿易行動局表示，近期一艘在卡達北部海域航行的油輪遭多枚砲彈襲擊，並造成人員傷亡，凸顯中東周邊海域的航運安全風險持續升高。

美國海軍領導的聯合海上資訊中心（JMIC）指出，伊朗革命衛隊持續在荷莫茲海峽進行攻擊、未遂攻擊及騷擾活動，包括無人機飛越、監視，以及透過甚高頻無線電呼叫船隻等行動，顯示該區域航運仍面臨高度不確定性。MST Marquee能源主管索爾．卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，伊朗對船隻的攻擊頻率已升至戰事爆發以來的高點，後續仍有進一步升溫的可能。他指出，石油產品流通受限、物流成本攀升，以及伊朗局勢持續升級的風險，均為油價帶來支撐。

供需方面，美國能源資訊署（EIA）最新數據顯示，截至10月2日當周，美國原油庫存減少320萬桶，降至4億2,410萬桶，與路透社調查預期增加170萬桶的結果相反。庫存意外下降，反映出口強勁及煉油活動增加等因素對原油庫存的影響，也為短期油價增添支撐。

另一方面，2026年大西洋颶風季首個颶風伊薩亞斯（Isaias）侵襲美國墨西哥灣沿岸，造成部分能源設施停產及人員撤離。由於該區域涵蓋重要的海上油氣生產與陸上煉油設施，若颶風持續影響相關作業，可能干擾原油生產、煉製及成品油供應，進一步加劇市場對能源供給的擔憂，並對油價形成上行壓力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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