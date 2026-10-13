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0053掛牌20年含息漲逾13倍！一口氣祭出4大調整：1拆8、降經理費

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
0053掛牌20年迎來大改造！除了1拆8、取消配息與調降經理費，更名為「元大科技市值」後，也被拿來與富邦科技（0052）比較。記者余承翰／攝影
0053掛牌20年迎來大改造！除了1拆8、取消配息與調降經理費，更名為「元大科技市值」後，也被拿來與富邦科技（0052）比較。記者余承翰／攝影

不說還不知道，元大科技市值（0053）已經掛牌20年了，甚至比很多股民還要資深。

這檔ETF從當初的30元，漲到現在270元，20年間含息漲了超過13倍，其實是非常驚人的數字。

但是過去沒人知道，現在知道了也買不起。所以元大開始對它施展魔法了。

首先讓它1拆8，股價直接回春到20年前的30塊；

再來改成不配息，畢竟數字也不好看，乾脆不配；

最重要的是調降經理費，從本來100億內0.4%降到1000億內0.15%；

最後順便改了個名，從「元大電子」改成「元大科技市值」。

當然最有感的應該是它的鄰兵富邦科技0052。

一檔叫富邦科技、一檔叫元大科技市值，後者多了市值2字，氣勢有感上升。

再來分割後，一檔股價66元、一檔30元，後者又便宜一半。

如何應對？我建議富邦科技（0052）再分割一次，正所謂你割一次，我大你一次！

順便改個名，「富邦科技龍頭旺」，氣勢磅礡又接地氣。尤其多了個「旺」字不僅多1字，還有著畫龍點睛的作用，買ETF還附帶祈福效果，人氣顯然有望近一步躍升。

◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0053元大科技市值 ETF 不配息 經理費 股票分割

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