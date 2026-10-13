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00985A首度配息2.15元！基金規模衝破200億 較9月底大增逾90％
主動野村台灣50（00985A）公布首次配息，每單位預估配發2.15元，基金規模同步攀升。9月30日配息評價日規模為106.02億元，截至10月12日增至201.48億元，增加95.46億元，增幅逾90%。
觀察規模變化，00985A在10月1日增至114.16億元，10月2日達132.40億元，10月6日突破150億元，10月8日攀升至176.11億元，10月12日正式站上200億元。
|日期
|基金規模
|較前日增加
|9/30
|106.02億
|—
|10/1
|114.16億
|+8.14億
|10/2
|132.40億
|+18.24億
|10/5
|147.95億
|+15.56億
|10/6
|159.68億
|+11.72億
|10/7
|165.14億
|+5.46億
|10/8
|176.11億
|+10.97億
|10/12
|201.48億
|+25.37億
|累計成長
|+95.46億（逾90%）
市場法人表示，00985A結合大型權值股與主動選股特色，可視為「進階版0050」。除了首次配息，操作彈性與績效表現也是投資人關注的重點。
00985A採半年配息，經理費0.45%、保管費0.035%。不同於被動追蹤台灣50指數，00985A從台灣市值前150大企業中，主動挑選50檔個股，並依市場變化調整配置。
市場法人指出，面對產業輪動、關稅政策及聯準會利率動向等變數，主動式ETF可依企業獲利與產業趨勢調整持股，增加看好標的、降低展望轉弱的個股比重。
00985A在首次配息評價日後，基金規模由106億元增至逾201億元，接近翻倍。不過，規模變化也受到市場漲跌及資金申贖影響，尚不能將成長全數歸因於配息。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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