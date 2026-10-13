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00935買2個月賺逾12%還想換？股民猶豫轉主動式ETF 網：這檔已很強了
ETF持有短短兩個月，帳面獲利超過12%，還需要換股嗎？近日一名網友在PTT股板發文表示，今年8月進場野村臺灣新科技50（00935），投入約一半資金，雖然已有不錯的帳面報酬，但近期看到部分科技股表現不如預期，開始猶豫是否該換成操作更靈活的主動式ETF，引發網友熱議。
原PO透露，當初選擇00935，是看好其被動式選股機制及績效表現。不過，近期觀察台積電、聯發科及台達電等科技股，擔心後續成長動能是否放緩。他也附上持股截圖，顯示持有00935共24,200股，均價55.13元、市價62元，帳面價差報酬約12.5%，但仍考慮是否調整配置。
除了00935，原PO也透露，自己投資本金約250萬元，目前還有約100萬元資金可運用，正在思考如何配置，甚至考慮等股市大跌後買進正二ETF。他因此詢問網友，究竟該繼續持有00935，還是轉向主動式ETF尋求更好的表現。
貼文曝光後，不少網友反而對00935的表現給予肯定，紛紛留言「這隻已經很猛了」、「這支算很強了吧」、「這檔就是很不錯」、「績效那麼好的ETF居然還被嫌爛」。也有人認為，持有兩個月就有約12%的帳面報酬，已經相當不錯，直言「你存股是只看2個月嗎？」、「這隻要長期，哪有只看兩個月的」。
另有網友提醒，若只因短期績效稍弱就急著換股，反而可能陷入追高循環，留言「看什麼好就去追什麼，會陷入都追到高基期」、「不要連績效稍微弱一點就受不了好不好」。至於剩餘資金，也有人建議搭配0050、正二或主動式ETF分散配置，但仍有網友選擇繼續持有00935，表示「從15元開始一路建倉，沒想過要換」。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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