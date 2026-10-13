台股人人都賺100%？股民懷疑人生 網友：剩你沒有0050了

台股近一年多來在AI題材帶動下大幅上漲，市場不時出現投資人分享驚人獲利的對帳單，讓不少人好奇，這波行情是否真的人人都賺錢？近日一名網友在PTT股板發文，質疑股市雖然持續上漲，但仍有人因放空、追高或頻繁交易而虧損，難道賺不到100%就算表現不好？

原PO表示，經常看到網友分享靠AI行情賺進大筆獲利，甚至有人使用槓桿，彷彿每個人都發了大財。他好奇，究竟是真的多數投資人都賺錢，還是賠錢的人不願意發文，才讓討論區充滿獲利消息？更忍不住問：「非得100萬變成2000萬才算合格這樣？」

貼文曝光後，不少網友將焦點放在元大台灣50（0050）及大盤ETF，認為今年行情讓長期持有市值型ETF的投資人相對容易獲利，紛紛留言「剩你沒有0050了」、「買0050會賠嗎？不亂買個股歐印都會賺」、「無腦0050都能賺了，到底怎麼賠」，也有人表示「還好我今年主要買大盤，比自己亂買賺的多了」。

不過，也有網友指出，即使0050等大盤ETF受到看好，也不代表所有投資人都能賺錢，尤其是追高個股、放空或使用槓桿的人，仍可能面臨虧損。有人分享「我空單，有賺有賠，目前-90萬」，也有人坦言「會賠錢的就是槓桿停損仔（我）」，另有網友提到，部分在6、7月追高的投資人，目前仍有持股套牢。

至於為何討論區看起來人人獲利，有網友點出「倖存者偏差」，直言「賠錢的不會講」，也有人拿Instagram作比喻，認為大家展示的往往只是想讓外界看到的一面。另有網友提醒「只要還沒離開市場就都只是帳面獲利」，更有人反問：「很重要嗎？賺的不會分你，賠的你也不會幫忙貼。」

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