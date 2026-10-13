0053大改版！1拆8、降費又不配息 網喊：比0052更香

老牌科技ETF元大科技市值（0053）宣布一連串調整，包括更名、分割、調降經理費及取消配息，引發投資人討論。0053成立將近20年，累積含息漲幅超過13倍，但規模僅約28億元、受益人約7,000多人，如今希望透過調整提高市場關注度。

根據規劃，0053將採取「1拆8」分割，以10月8日每股259.95元計算，分割後參考價格約32.49元，買進一張的門檻也將從近26萬元降至約3.25萬元。預計12月1日為分割前最後交易日，12月2日至7日暫停交易，12月8日恢復交易。此外，0053也將從每年配息一次改為不配息，經理費則調降逾6成，比照元大台灣50（0050）的水準。

消息在PTT引發討論，不少網友最看重的不是分割，而是降費與不配息，紛紛表示「降費率跟不配息，這兩點很有吸引力」、「不配息ETF多一個選擇還不錯」、「等分割後來買一些，不配息很有吸引力」，也有人希望0050未來能跟進取消配息。

另一個討論焦點則是0053與富邦科技（0052）的比較。有網友指出，0053涵蓋台達電，是0052沒有納入的成分股，認為調降經理費後更具競爭力，甚至直言「很可能會是科技市值最好選擇」。不過，也有人質疑市場早已飽和，或認為既然可以交易零股，ETF是否還有必要持續分割。

對於0053能否複製0052分割後規模與受益人數大幅成長的經驗，網友看法仍有不同。有人認為降費與不配息提高了持有意願，也有人直言「標的太多」。至於分割本身只是降低每股價格，不會直接改變原有持股的總價值，0053能否因此吸引更多資金，仍有待觀察。

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