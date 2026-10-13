快訊

主管罵人就是職場霸凌？律師揭重要判斷因素：先看他到底怎麼罵

人口探底／全台公托覆蓋率僅4.9％搶翻天 最慘329人搶1名額

秋颱薔琵將生成 粉專1圖曝可能路徑：後期北轉時間位置決定距台遠近

聽新聞
0:00 / 0:00

0053大改版！1拆8、降費又不配息 網喊：比0052更香

聯合新聞網／ 綜合報導
元大科技市值（0053）將採1拆8分割，並調降經理費逾6成、改為不配息，引發PTT網友討論，部分投資人看好長期持有吸引力。記者許正宏／攝影
元大科技市值（0053）將採1拆8分割，並調降經理費逾6成、改為不配息，引發PTT網友討論，部分投資人看好長期持有吸引力。記者許正宏／攝影

老牌科技ETF元大科技市值（0053）宣布一連串調整，包括更名、分割、調降經理費及取消配息，引發投資人討論。0053成立將近20年，累積含息漲幅超過13倍，但規模僅約28億元、受益人約7,000多人，如今希望透過調整提高市場關注度。

根據規劃，0053將採取「1拆8」分割，以10月8日每股259.95元計算，分割後參考價格約32.49元，買進一張的門檻也將從近26萬元降至約3.25萬元。預計12月1日為分割前最後交易日，12月2日至7日暫停交易，12月8日恢復交易。此外，0053也將從每年配息一次改為不配息，經理費則調降逾6成，比照元大台灣50（0050）的水準。

編輯推薦

消息在PTT引發討論，不少網友最看重的不是分割，而是降費與不配息，紛紛表示「降費率跟不配息，這兩點很有吸引力」、「不配息ETF多一個選擇還不錯」、「等分割後來買一些，不配息很有吸引力」，也有人希望0050未來能跟進取消配息。

另一個討論焦點則是0053與富邦科技（0052）的比較。有網友指出，0053涵蓋台達電，是0052沒有納入的成分股，認為調降經理費後更具競爭力，甚至直言「很可能會是科技市值最好選擇」。不過，也有人質疑市場早已飽和，或認為既然可以交易零股，ETF是否還有必要持續分割。

對於0053能否複製0052分割後規模與受益人數大幅成長的經驗，網友看法仍有不同。有人認為降費與不配息提高了持有意願，也有人直言「標的太多」。至於分割本身只是降低每股價格，不會直接改變原有持股的總價值，0053能否因此吸引更多資金，仍有待觀察。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0053元大科技市值 0052富邦科技 不配息 ETF 內扣費用

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

貸款1000萬買股票！他一年獲利2000萬、資產衝3370萬 網驚呼

00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

國民ETF熄火？0050定期定額戶數罕見下滑 投資人9月改抱這幾檔

00757擬1拆7！一張有望降至2萬元 股民不買單：先降管理費吧

相關新聞

台股人人都賺100%？股民懷疑人生 網友：剩你沒有0050了

台股AI行情帶動大漲，PTT網友質疑是否人人獲利；有人推0050，也有人因追高、放空、槓桿虧損，留言指賠錢者少發文。

0053大改版！1拆8、降費又不配息 網喊：比0052更香

元大科技ETF（0053）宣布更名、1拆8、經理費降逾六成並取消配息，分割後門檻降至約3.25萬元，PTT熱議其與0052差異。

00757擬1拆7！一張有望降至2萬元 股民不買單：先降管理費吧

海外ETF股王統一FANG+（00757）擬進行基金分割，預計12月3日召開受益人會議表決，依目前淨值推估，分割倍數約為7倍，未來一張價格有望降至約2萬元。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友認為，相較於降低投資門檻，更應優先調降管理費。

統一FANG+評估分割 一張可望降至2萬元親民價

AI帶旺科技股多頭行情，高價ETF愈來愈多，為方便投資人資金調配，並使交易價格回到較親民的區間，新一波分割潮再起，繼富邦NASDAQ、元大科技市值、國泰費城半導體後，海外原型ETF股王-統一FANG+也將於12月3日召開受益人會議，決議是否分割，依目前價格推估將1拆7。

八檔ETF逆勢創高價 0056、00878等單日市價強彈

國慶連續假期後，台股雖面臨地緣政治利空的補跌壓力測試，不過，非電族群趁勢而起，再加上逢低買盤進場，推升包含元大高股息（0056）、國泰永續高股息內在的八檔台股ETF市價逆勢走升、改寫掛牌來收盤新高價。

六檔ETF受益人數締新猷

10月台股ETF除息秀超旺，根據統計，10月共有32檔台股ETF除息，高達17檔預估年化配息率逾10%，其中，有六檔除息ETF買氣爆棚，受益人數飆升創新高，這些高人氣類型主要以AI半導體等科技主題ETF為主，成為高股息ETF外的新興熱門「存股領息」的投資首選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。