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統一FANG+評估分割 一張可望降至2萬元親民價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

AI帶旺科技股多頭行情，高價ETF愈來愈多，為方便投資人資金調配，並使交易價格回到較親民的區間，新一波分割潮再起，繼富邦NASDAQ、元大科技市值、國泰費城半導體後，海外原型ETF股王-統一FANG+也將於12月3日召開受益人會議，決議是否分割，依目前價格推估將1拆7。

科技巨頭過去幾年的強勢表現，成為美股成長動能及主要支撐，統一FANG+ 成分股精選十大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、帕蘭泰爾、微軟、谷歌、亞馬遜、META、網飛、蘋果，採每季等權重再平衡機制，自2018年11月底成立以來，淨值已從初始的20元，大幅上漲至昨（12）日的145.76元。

若統一FANG+的分割案順利通過，將以受益人會議通過當日的淨值為基準，採每單位淨值不低於發行價20元的最大整數倍，作為實際分割倍數。依目前價格推估目前為七倍，分割完成後，投資買進一張所需的價格約降至2萬元左右，有利投資人進行資產配置及小資族布局美股行情。

只要在10月30日前（含當日）買進並持有統一FANG+的投資人，都能參與本次分割投票。統一投信預計將於11月12日寄發分割案受益人會議開會通知書及表決票，投資人可以選擇電子或書面投票，無需親自出席受益人會議。電子投票時間為11月13日至30日晚間23時59分止，書面投票截止時間為11月30日下午16時30分。

目前還有兩檔科技ETF 確定將在第4季完成分割，分別為1拆5的富邦NASDAQ，預計11月11日至11月16日暫停交易，11月17日恢復交易；1拆8的元大科技市值（原元大電子），將於12月2日至12月7日暫停交易，12月8日恢復交易。

此外，國泰費城半導體也將於10月30日至11月16日進行分割議案投票，預計於11月19日召開受益人會議。若分割案順利通過，以目前價格來看，預估採1拆5或1拆6的方式，視受益人會議當日的淨值而定，單張ETF 投資金額可望降至約2萬元左右。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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