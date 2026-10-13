六檔ETF受益人數締新猷

10月台股ETF除息秀超旺，根據統計，10月共有32檔台股ETF除息，高達17檔預估年化配息率逾10%，其中，有六檔除息ETF買氣爆棚，受益人數飆升創新高，這些高人氣類型主要以AI半導體等科技主題ETF為主，成為高股息ETF外的新興熱門「存股領息」的投資首選。

根據統計，截至8日，10月展開除息的32檔台股ETF中，有八檔ETF年配率突破19%，以接近二成的高配息水準震撼市場；若對照受益人數來看，台新臺灣半導體30（00904）、群益半導體收益、台新臺灣IC設計、台新優息動能、主動野村台灣50、以及元大高股息等六檔受益人數創新高，且較前一周，即各家投信宣布配息金額時點後，新增6.7萬名受益人搶進，顯示投信高配息策略持續奏效，帶動市場申購買氣大增，掀台股ETF新一波「搶息潮」出現。

00904、台新臺灣IC設計兩檔ETF共同經理人黃鈺民表示，上周OpenAI向投資人揭露9月底年化營收接近500億美元，與市場預期產生約200億美元巨大缺口，使美股科技股的股價表現震盪，影響本周台股可能表現盤整，不過，全球AI需求持續火熱，台積電第3季營運再締新猷，AI GPU、客製化ASIC與先進製程需求強勁，推升營運規模。

預估台股在這波漲多整理下，隨本周台積電法說會登場，市場預期將釋出樂觀展望，將為台股中長線多頭格局提供支撐，建議投資人可逢低布局AI、半導體相關個股，掌握AI利基、業績雙優題材，或者利用第4季大盤拉回布局半導體ETF，除有機會撿便宜外，預估美國11月期中選舉結束，台股陰霾消除，多頭買盤有望重返AI半導體股淘金，趁ETF除息前搶進，還有機會掌握高息收益，息利雙收贏面大。

群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，市場對於AI需求持續暢旺，半導體又是AI發展基礎，台灣具備完善的上、中、下游供應鏈，為全球重要技術生產基地，在需求成長與AI應用全面擴散下，可望續享產業成長利多，後市表現值得期待，以市場關注的ASIC和高階IC設計領域為例，訂單能見度直達2027年，毛利率結構維持擴張，算力的升級也帶動晶片單價提升，相關個股表現值得留意。

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