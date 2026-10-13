八檔ETF逆勢創高價 0056、00878等單日市價強彈

國慶連續假期後，台股雖面臨地緣政治利空的補跌壓力測試，不過，非電族群趁勢而起，再加上逢低買盤進場，推升包含元大高股息（0056）、國泰永續高股息內在的八檔台股ETF市價逆勢走升、改寫掛牌來收盤新高價。

根據CMoney統計至昨（12）日，收盤價改寫掛牌新高的台股ETF有八檔，占比8.5%，包含國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣價值高息、永豐優息存股、元大中型100、復華富時高息低波、野村趨勢動能高息以及凱基優選30，合計373.4萬受益人都賺錢。

從類型來看，過半數創高的台股ETF都屬於高股息主題，也呼應昨日盤勢表現，運輸類股指數大漲逾5%最強，金融保險、水泥、光電等指數漲幅也超過2%，助攻持有較多非電族群的高息ETF表現。

值得一提的是復華富時高息低波昨日收在100.95元，不僅首次收盤站上百元，也成為首檔進入百元俱樂部的高股息ETF。

針對非電族群，野村趨勢動能高息經理人林怡君表示，金融股獲利動能強勁，13家金控前8月自結稅後純益達5,789億元、年增73.1%，已超越2025年全年，隨9月自結獲利將於15日前陸續公告，全年有望挑戰新高。

此外，在航運方面，貨櫃三雄9月營收年增約64%至98%，在美線需求穩健、亞洲區間進入第4季傳統旺季，加上中東局勢升溫，國際航商宣布調升燃油附加費，運價指數9月中旬已創近一年高點。航運股與主要股市關聯度低，建議搭配科技股配置分散風險，並留意歐洲線運價與運力變化。

今年類股百花齊放，加權指數漲幅70.2%，包含復華台灣科技優息、國泰永續高股息、統一台灣高息動能、元大高股息以及大華優利高填息30等高股息ETF今年皆有超過七成的報酬率。

國泰投信產品策略發展處協理游日傑表示，AI發展仍是台股重要投資主軸，台灣半導體供應鏈在AI硬體的重要性，從伺服器組裝逐步向上游零組件、製程原物料及設備延伸，供應鏈覆蓋持續擴大，建議有現金流需求及訴求穩健的投資人，可以逢低布局跨產業高股息ETF。

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