9月定期定額十大ETF天王出爐 這兩檔雙位數成長最受寵

根據證交所最新統計資料，9月ETF定期定額交易戶數排行依然是台股的武林，投資人依舊傾向以台股ETF參與市場長期行情。人氣榜前十名與上月相比並未有新面孔，惟排序有些微變動，其中，國泰台灣科技龍頭（00881）與凱基台灣TOP50（009816）近一月最受投資人青睞，以雙位數的成長幅度成為資金寵兒。

觀察9月定期定額人氣排行，可謂幾家歡樂幾家愁，定期定額人氣ETF有6檔呈現正成長，不過，有4檔ETF交易戶數出現下滑。在此之中，國泰台灣科技龍頭與凱基台灣TOP50以逾10%的戶數成長率反映市場偏愛，國泰永續高股息（00878）及群益台灣精選高息（00919）則以逾7%的成長率緊追在後。

理財專家指出，台股ETF無疑是投資人近年的投資首選，隨著市場推陳出新、產品線日趨豐富，市場人氣版圖亦出現顯著變化，也有更多ETF選擇吸引投資人關注。值得一提的是，9月ETF定期定額人氣排行，國泰永續高股息再度重返總交易戶數第二；同時，今年才上市的凱基台灣TOP50不僅在4月就以黑馬之姿突圍名列前十，上月交易戶數更一舉突破10萬，可見投資人對其後市發展寄予厚望。

凱基台灣TOP50研究團隊表示，在指數創高、量能放大之際，投資人操作宜以紀律取代追價，5萬點具心理意義、卻無基本面意義，放量長紅後融資恐同步攀升，部位宜分批布建、保留承接空間；第4季既是傳統旺季，也是市場轉向以明年獲利定價的時間，企業獲利能見度將是勝負關鍵。

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