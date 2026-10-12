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聯邦台灣精彩50迎產業輪動 紅利表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
不同台灣50ETF比較。(資料來源：台灣指數公司，各投信官網)
不同台灣50ETF比較。(資料來源：台灣指數公司，各投信官網)

AI結構性機會持續擴散、高階封裝及半導體供應鏈產業輪動點火，聯邦台精彩50（009804）2026年前九月累積含息報酬率高達82.2%，在眾多市值型ETF中脫穎而出。主要受惠於AI等新興科技的剛性需求持續扮演經濟成長的核心動能下，資金進而往上下游供應鏈擴散，帶動均衡配置半導體與AI供應鏈的市值型策略在近期盤面上展現強勁爆發力。

同樣鎖定台灣市值前50大藍籌股，聯邦台灣精彩50憑藉單一成分股30%權重上限機制，在台股高檔震盪之際凸顯資產配置效益。相較於傳統市值型ETF因未限制上限，權重易高度集中於單一個股，009804將單一最高權重鎖定在約29%；當大盤受單一個股牽制或高檔盤整時，該指數能自動調節權重，合理分配給其他49檔權值巨頭，完美掌握高科技產業的輪動紅利機會。

根據Bloomberg統計至2026年9月30日為止，009804自2025年3月31日成立以來，累積市價報酬率（含息）高達177.57%，其今年以來、三個月、六個月及一年的累積報酬率分別繳出 83.22%、5.92%、67.90%與102.97% 的亮眼表現，充分展現限制單一市值權重後，其他權值股在產業輪動中所發揮的強勁成長動能。

009804基金經理人周彥名指出，台股叩關5萬點象徵資本市場邁入新格局，進入第4季傳統消費與科技出貨旺季，企業營運動能有望維持高檔。ETF的核心價值在於透過分散配置參與長期成長。009804這類均衡版市值型ETF，既能精準卡位其他高科技龍頭的補漲紅利，又能有效分散過度集中的下行風險。同樣是市值型產品，因指數設計與權重限制不同，最後的績效就會慢慢拉出差距。是投資人透過定期定額、長期參與台股成長的理想利器。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

市值型 市值 半導體 009804聯邦台精彩50

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