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兆豐投信首檔台股主動式ETF 00996A首次配息確認！年化配息率高達19%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
兆豐投信首檔台股主動式ETF—主動兆豐台灣豐收（00996A），已於12日正式確認掛牌上市以來的首次收益分配結果。圖／AI生成
兆豐投信首檔台股主動式ETF—主動兆豐台灣豐收（00996A），已於12日正式確認掛牌上市以來的首次收益分配結果。圖／AI生成

兆豐投信首檔台股主動式ETF—主動兆豐台灣豐收（00996A），已於12日正式確認掛牌上市以來的首次收益分配結果，為每單位配發0.73元，除息交易日定於10月19日，想要參與本次除息行情的投資人，最後買進日為10月16日，收益分配發放日為11月6日。以12日收盤價計算，單季配息率約4.75%，年月配息率高達19%。

00996A自成立以來受惠於AI浪潮帶動的企業獲利成長，充分展現主動操盤「優質選股、汰弱留強」的雙重優勢。隨著美國聯準會（Fed）9月最新利率政策出爐，其會後聲明與年底前預期再升息1碼的政策路徑大致符合市場預期。市場普遍解讀，只要這波Fed政策定位在「預防性升息」，則最大利空有機會逐步出盡，接下來全球股市將回歸基本面。

台股主動式ETF儼然成為近期市場炙手可熱的投資選項。00996A採取每季配息並設有收益平準金機制，其核心特色包含：一、打破被動限制，追求「α+β潛力收益」：由經理團隊主動操盤，精選50至70檔台股市值型「豐收型企業」及聚焦創新成長與產業趨勢的中小型股。

二、聚焦核心科技供應鏈：持股主要集中於具備成長動能的半導體與電子零組件產業，包含台積電（2330）（8.61%）、臻鼎-KY（4958）（6.46%）、聯發科（2454）（6.36%）、國巨*（2327）（5.40%）、台達電（2308）（5.19%）等指標大廠。

三、動態汰弱留強：透過「精選大型權值股」搭配「量化模型主動靈活動態調整」，不僅受惠AI上游晶圓代工、ASIC、先進封裝到下游散熱、電源管理的擴散行情，當大盤挑戰五萬關卡之際，更能隨市況即時汰弱留強。

對於希望在科技成長波段中建立投資部位、同時想降低被動指數盲點的投資人而言，00996A同時滿足台灣投資人「配置大型權值股，同時追求潛力報酬」的長線配置需求，是第4季搶得先機的全新主動型投資工具。主動兆豐台灣豐收ETF經理人王仲良指出，統計自過去美國升息循環經驗，台股市場最終多半仍是呈現波段上漲。這證明了升息過後，股市的續航力重點主要還是看景氣。目前觀察AI景氣，不論是結構性需求或實際營收，尚無反轉疑慮，台股長線指數甚至有機會持續墊高、往5萬點大關邁進。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

兆豐 投信 台股 00996A主動兆豐台灣豐收 ETF 美國聯準會 配息

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